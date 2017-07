Rene Herdé: E oferta politico

E diferencia entra AVP y e otronan ta bira cada dia mas cla!

E intencion di un campaña politico den un pais cu eleccion liber y participacion di mas partido, ta pa pueblo haya tende kico cada partido ta ofrece na idea, plan y proposicion pa maneha e pais.

Den caso di Aruba e proceso di campaña tin un tradicion festivo y tradicionalmente mucho poco informacion concreto. Partido AVP a cuminsa mas cu 20 aña pasa ta presenta programanan di gobernacion, pa duna e votado den su man e informacion di loke AVP tin como oferta, segun Rene Herdé.

Na comienso esaki a wordo ridiculisa, pero mientrastanto cada partido ta purba presenta su ideanan. E aña aki lamentabelmente e oferta ta pober. Mayoria partido ta keda pega den critica sin duna niun idea of alternativa pa loke nan ta critica. Asina leu cu partidonan ta propone algo na idea of proposicion, esakinan ta ripiticion di cosnan cu ya ta sosode of nan tur a copia di otro.

Mas tristo ta cu mayoria di e idea y proposicionnan di e partidonan di oposicion ta sin niun base di realismo. Nan no a ni sondea opinion di pueblo, laga para haci analisis pa wak si nan idea of proposicionnan tin sentido, si nan ta realisabel of kico nan consecuencianan pa pueblo lo ta, Herdé ta splica.

En corto, e oferta politico di e partidonan MEP, POR/PDR y e otronan, lamentabelmente ta poco, pober y sin base di realismo! Esaki ta algo pa ta masha preocupa di dj’e, pasobra e ta nifica cu e partidonan no a ni tuma tempo pa analisa situacion y posibilidadnan di solucion of desaroyo di nos pais. Pero, segun Herdé, en caso mes cu nan a haci e analisis ey, nan no por a produci idea of proposicionnan nobo. Nan a keda pega den pasado y den repeticion di otro! Esey ta un pobresa politico serio!

PARTIDO AVP

E custumber di AVP di presenta solucionnan pa situacionnan existente y proposicionnan pa desaroyonan nobo, ta sigui den e campaña aki atrobe. Banda di bishita casnan di famia continuamente, AVP a trece mas cu 1000 hende hunto, y laga nan conta di nan situacion, nan necesidadnan y kico nan mes ta pensa cu ta necesario pa nos pais. (Reunion di “1000 voz”)

Banda di esey, AVP manera semper ta reuni cu organisacionnan di tur sector y ta laga su fundacion cientifico “FUNDACION MITO CROES” analisa situacionnan y condicionnan di nos pais y presenta ideanan nobo. Basa riba esakinan, AVP ta traha un plan di campaña cu despues ta bira programa di gobernacion. Ta p’esey den e ultimo dos periodonan di gobernacion, AVP por a cuminsa goberna for di prome dia: AVP tabata sa kico pueblo ta desea y tin mester di dj’e, Herdé ta mustra.

Awe despues di dos periodo di gobernacion, pueblo mes ta bisa: AVP a haci hopi di loke nos tabata tin mester. E oferta politico di AVP no ta cay for di nubia, ni ta sali for di computer di un of dos hende. E no ta un lista di promesa djis pa gana voto of promesanan pa hunga cu sentimiento di pueblo. E oferta politico di AVP ta resultado di un proceso di scuha bon kico pueblo ta sinti y bisa, analisa bon unda nos pais ta awor aki, compronde bon kico ta tur e posibilidadnan realistico pa desaroya nos pais y pa soluciona su necesidadnan. Anto e resultado aki ta loke nos ta pone den man di pueblo, pa pueblo mes scoge, Herdé ta remarca.

Ora pueblo di Aruba vota, e ta vota e ora pa un programa realistico di AVP y pa un grupo di hende capacita y motiva irba lista di AVP, cu un lider politico cu ya a demostra cu pe ta pais y pueblo so ta conta! Esey ta e oferta politico di AVP pa 2017-2021, Herdé ta conclui.