Rene Herdé: Inverti den forsa di compra, pensioen y esnan vulnerabel no ta inversion segun MEP

Partido MEP tin algun aña ta ripiti un remarca di CFT cu ta “1%” di tur e placa cu AVP a hinca den presupuestonan so a bay den inversion. MEP no kier bisa unda e otro 99% a bay.

Laga mi desenmascara MEP directamente y kita tur duda cu MEP kier crea. Esnan cu kier verifica esaki por check e Cuentanan Anual di Gobierno, segun Rene Herdé ta.

INVERSION vs CONSUMO

Tin dos cos cu mester tene bon cuenta cu ne. E prome ta cu e nivel di inversion di un Gobierno ta wordo midi den un porcentahe di e GDP di e pais. Si tuma e GDP di Aruba na 5 biyon florin awor y usa e 1% cu MEP y otronan ta menciona, anto Gobierno lo mester a inverti 50 miyon florin pa aña. Si wak e inversionnan den infrastructura (= edificionan, scolnan, cayanan, luznan, waf nobo, Green Corridor, Watty Vos Boulevard, etc.) di e ultimo añanan so caba, e ta surpasa 50 miyon florin pa aña. E simpel calculacion aki ta mustra cu nan ta ful fout! Segun sr. Herdé.

E di dos punto importante ta cu den pensamento tradicional no tur placa cu Gobierno gasta ta wordo considera un inversion. Tradicionalmente ta placa cu hinca den edificionan, aparatonan manera computer, etc. so ta wordo considera inversion. Placa cu hinca den cursonan pa personal, den indexering, den aumento di salario, den subsidio di personal no ta wordo considera inversion.

Consecuentemente tur e placa cu Gobierno di AVP a pone den re-introduci e indexering pa trahadornan di Gobierno y maestronan di scol no ta wordo considera un inversion.

Y MEP/POR/PDR ta di acuerdo cu esaki. Tur e placa cu Gobierno di AVP a hinca den mehora forsa di compra di trahadornan y pensionadonan, di hende cu onderstand y handicap, no ta un inversion. MEP ta hasta yama esaki malgastamento di placa y prioridadnan robes, sr. Herdé ta splica.

INVERSION DEN PAIS Y PUEBLO

AVP si ta haya cu e placa cu a pone den cartera di trahadornan, di pensionadonan, di hende cu un handicap y onderstand, tabata necesario pa yuda nan tene cabes riba awa den e situacion cu MEP a bay laga nos pais aden. E tabata parti di e inversionnan cu a haci den forsa di compra pa stimula economia. Pasobra tur e placa aki a bay bek den negoshinan local, tienda y supermercadonan na Aruba, cu na nan turno a paga e 60 mil trahadornan di Aruba, paga belasting y sigui importa productonan pa bende. Tur e placa aki a bay bek den economia di Aruba.

E maneho cu MEP/PDR/POR a y ta propone como alternativa, ta di NO inverti, pero di CORTA GASTO y tuma MEDIDA. Di NO inverti den forsa di compra, pasobra esey ta malgastamento di placa, sr. Herdé ta mustra.

AVP, al contrario, a inverti tanto den infrastructura como den forsa di compra. Den mehora calidad di bida den barionan, como den crea cuponan di trabou nobo. Den renoba nos infrastructura economico y social p’e futuro 50 aña, como den crea oportunidadnan nobo p’e futuro generacionnan dor di inverti den enseñansa, den sectornan di economia nobo, den cuido di nos salud y naturalesa. Den fortifica y amplia economia existente (=turismo, refineria, negoshi mediano y chikito), como den crea actividadnan economico nobo (= logistica, exportacion di conocemento).

Ta di e forma combina di inversion den nos hende y den infrastructura nos a logra sali di e abismo economico, financiero y social cu MEP a bay laga nos pais aden na 2009.

E forma di critica sin base y sin alternativa di MEP/POR/PDR ta indicativo di con malo nan ta prepara pa cualkier responsabilidad gubernamental. En realidad nan ta forma un peliger pa futuro di nos pais.

En bes di sigui padilanti, MEP/POR/PDR lo manda nos bek atras cu e forma tradicional y conservador di pensa. En bes di inverti di pais y pueblo manera AVP a y ta sigui haci, MEP/POR/PDR ta propaganda medida y austeridad, sr. Herdé ta conclui.