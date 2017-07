Rene Herdé na lider di MEP: Ainda nos ta warda bo prueba

Algun siman pasa, e lider di MEP a lansa un acusacion baho pero sin presenta niun preuba. El a bisa cu Gobierno di AVP lo a saca 61 miyon florin for di fondo di pensioen.

Lider di fraccion di AVP, sr. Marlon Sneek y miembro di fraccion Rene Herdé a exigi e lider di MEP mes ora p’e presenta e prueba di loke el a bisa.

Te awe dialuna, 17 di juli, ainda e lider di MEP no a presenta nada pa prueba loke el a bisa, pero e ta rabia masha hopi ora hende bis’e cu e ta gaña, segun Rene Herdé.

GAÑAMENTO A BIRA ALGO NORMAL

Mientras cu nos ta renobando e forma di debati opinion y plannan den politica den nos pais, mientras cu nos ta spera cu tur politico ta comporta transparente y para pa loke e ta bisa, den e partidonan di oposicion, en particular den MEP, nan ta sigui cu e mal custumber di bisa kico cu ta y spera cu hende ta kere nan.

Nan ta sigui hunga cu sentimiento di pueblo en bes di papia palabra cla y berdad. Nan ta sigui lansa tur sorto di storia cu nan mes a inventa contra AVP, pero sin niun prueba, Herdé ta splica.

E caso di e placa cu nan ta bisa cu a saca di e fondo di pensioen ta djis un di nan. Pero hende ta corda e storia cu MEP a bisa cu nan tin 7 compania cu kier a habri e refineria, pero niun a yega di presenta. Nan a bisa cu nan tin compania pa habri 5 hotel di 5 strea na Baby Beach y Roger Beach, pero nunca nan a presenta. Nan a bisa cu nan lo presenta ley pa proteha mucha contra abuso, y nunca nan a presenta uno. MEP a bisa cu tin cu hisa e edad di pensioen na 65 aña y despues MEP a purba haci comosifuera cu nunca nan a bisa esey.

E gañamento den MEP t’asina un mal custumber y malesa, cu di berdad bo no por confia den nan palabra. Awor ainda ta warda pa haya e prueba di loke e lider di MEP a bisa over di e placa cu segun e lo a saca di e fondo di pensioen. Nos ta dun’e un tiki tempo mas p’e para pa loke el a bisa. Si no, atrobe nos lo gar’e ta gaña! Rene Herdé di AVP ta termina.