Rene Herdé – Renobacion: Como liña berde den maneho di siguiente gobernacion

“Den e siguiente gobernacion di AVP pueblo lo ripara un acento riba renobacion di nos pais. Mas cu ya t’e caso.

Pasobra pa nos sigui desaroya como pais y pueblo, nos mester kita tur obstaculo cu por stroba esaki. Pa nos duna mihor servicio na comunidad, pa duna mihor enseñansa y mihor cuido, pa duna mas oportunidad pa inversion y pa stimula productividad y rendimiento den nos economia, nos mester cambia tur cos cu ta of por stroba.

Renobacion lo ta un di e liñanan berde den maneho riba tur tereno.” Esey Rene Herdé a splica ayera den rueda di prensa di partido AVP.

DESEO DI PUEBLO

Rene Herdé a bisa cu den tur contacto cu pueblo, sea den bishita di cas of den reunionnan cu AVP organisa, ta tende hende pidi pa mas y mihor servicio, tambe di Gobierno. Cu tur e desaroyonan nobo cu Gobierno mes a crea, pueblo ta wak oportunidad pa crece y kier haci bon uzo di esakinan. Pueblo kier tuma su propio iniciativanan, pero kier pa Gobierno kita e obstaculo cu nan ta topa den nan caminda.

Rene Herdé: “Pesey nos mester sigui renoba ley, procedura y formanan tradicional pa haci negoshi y duna servicio riba tur tereno.

Renobacion di nos pais no por ta limita na un area of den Gobierno so. E mester ta henter nos pais. Tur e renobacion cu ya a tuma lugar den nos pais den e añanan desde 2009, a crea un estimulo economico y social, cu mester sigui.

Pasobra e ta crea oportunidadnan nobo, cuponan di trabou y actividadnan nobo. Ta esey ta loke a saca nos pais for di e crisis cu MEP a bay laga nos pais aden. Y t’esey pueblo kier wak.

Pasobra ta esey ta crea e mihor calidad di bida y e tipo di comunidad cu nos kier. Ta esey ta loke nos ta bay haci mas ainda den e añanan cu ta bin.”

Tin algun area cu ta responsabilidad di Gobierno mes y ta Gobierno lo mester tuma iniciativa y ehecuta, manera enseñansa, salubridad, servicionan di publico, etc.

P’e areanan aki partido partido AVP ta presenta na pueblo plannan pa worde ehecuta den e añanan di gobernacion cu ta bin.

Loke a cuminsa den e añanan cu a pasa, mester sigui y bira ainda mas Rene Herde a conclui.