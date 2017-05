Resultadonan di Aruba Basketball di weekend tras di lomba

Tabata un bes mas un weekend hopi exitoso caminda nos hubentud y tambe nos seniorsnan a briya un biaha mas den Centro Deportivo Betico Croes.

P’e fin di siman benidero ya caba nos divisionnan di youth lo drenta final caminda cada division lo ta hungando e serie di best of 3.

Nos ta invita tur fanatico di basketball pa bin presencia e weganan aki y apoya bo equipo preferi.

Resultado di dia 5 di mei ultimo

Pasarella : Ecotech Stealers vs Impact Bandits 37-48. Topscorer Ecotech: Jordell Osbourne cu 22 punto y pa Impact: Asim Icart cu 14 punto.

A-class: Sunset Stars vs Impact Ballers 68-85. Topscorer Sunset Stars: Mario Perez cu 18 punto y pa Impact: Malik Jack cu 21 punto.

Resultado di dia 7 di mei

Mini : Impact Ballers vs Ecotech Stealers Thunderstorm 21-34. Topscorer Ecotech: Braeden v. Spaandonk ci 8 punto y pa Impact: Joshua Gumbs cu 10 punto.

Pasarella : Estrella Frico Lions vs Ecotech Stealers 19-65. Topscorer Estrella: Declan Tham cu 9 punto y pa Ecotech: Luis Colon cu 18 punto.

Mini : Ecotech Stealers Thunderstorm vs Ecotech Stealers Greenmachine 36-13. Topscorer Thunderstorm: Denisio Benders cu 10 punto y pa Greenmachine: Ezekiel Gario cu 6 punto.