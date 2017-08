Richard Arends dia di su lansamento riba lista berde “Un partido mester ta basa riba ideologia y no pragmatismo”

Siman pasa actual vakminister di Gabinete Mike Eman II, mr. drs. Richard Arends a lansa su mes como candidato riba lista di partido AVP.

Durante su discurso Richard Arends a papia di su vision y di partido AVP. Un vision cu tabata forma parti di un estudio cu el a haci durante su presidencia di FESCA.

Un vision t’e mantra di partido AVP cu durante e 8 añanan di gobernacion tabata desde un principio e liña ‘berde’ di gobernacion.

Bo no por tin un economia sostenibel si bo actividadnan economico no tin un balor agrega; tampoco si bo infrastructura no por sostene e actividadnan economico cu bo ta desea y bo calidad di biba ta keda atras.

Richard Arends a bisa cu e trabounan cu el a eherce tanto como Presidente di FESCA (actual Fundacion dr. Mito Croes) cu como consehero di Ministernan y ultimo tempo como vakminister a dun’e masha hopi experiencia.

“Mi tin e dicha di por a biba un trayectoria cu hopi di esnan cu mi mesun background academico por djis soña di dje”

Un pregunta cu a ta haya su mes confronta cu ne ta: ‘Pero… pakico AVP?’

Richard Arends ta splica cu e contesta ta simpel: “Un partido mester ta basa riba un ideologia y no riba pragmatismo.

Mi ta kere firmemente den e fundamentonan di e ideologia Social-Cristian cu partido AVP ta basa riba dje.

Mi ta kere den un responsabilidad comparti unda cu Gobierno ta mantene su mes na su tareanan propio.

Mi ta kere den un husticia social unda e ciudadano ta sinti su mes proteha dor di Gobierno.

Mi ta kere den solidaridad den nos sociedad unda nos ta comparti e peso, pero tambe prosperidad.

Por ultimo y esun mas importante, mi ta kere cu nos tin e responsabilidad di garantiza un bienestar duradero pa generacionnan cu ta bin manehando nos recursonan di un manera responsabel.”

Richard Arends ta bisa cu e puntonan aki ta esencial p’e y a hunga un rol grandi den su decision di drenta arena politico bou e bandera berde.

E ta sigui bisa di ta parti di ehecucion di e vision cu partido AVP ta hibando, bou liderazgo di Mike Eman. “Mi ta duna tambe mi aporte na ne”.

Richard Arends ta consciente di e hecho cu banda di ta Minister y politico awor, e ta bay tin menos tempo ainda pa su famia y amistadnan.

“Pesey mes cu como tata di tres yu chikito, tuma e decision aki no tabata nada facil. Mi ta kere cu esnan cu mester wordo gradici ta mi señora y mi yiunan cu un biaha mas ta permiti pa mi pone mi mes na disposicion pa sigui cu e servicio publico. Tambe mi mayornan cu for di un edad jong a inculca den nos e sentido di responsabilidad civico.”

Despues di e sublime discurso Richard Arends a ricibi un avalancha di felicitacion di famia, colega, amigo y fanaticada. Richard Arends ta un contribucion balioso, no solamente pa partido, pero sin duda pa Aruba henter.