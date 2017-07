Robert Candelaria ta cla pa sirbi riba tereno di siguridad

Partido AVP un biaha mas a lansa un candidato nobo y e biaha aki a scoge Robert Candelaria. No tabata facil pa Robert Candelaria dicidi si e ta subi rib’e lista na momento cu a acerca su persona. E tabatin e pensamento cu e nunca lo a subi un lista y hopi di esunnan cu conoce Robert Candelaria a keda den shock dor di e paso cu el a tuma.

“Si bo a siña hopi y a haya hopi conocemento, ta e pais aki a duna mi e oportunidadnan ey mi no kier djis keda sinta na banda”, Robert Candelaria a expresa.

E no kier keda sinta ta mira so y duna comentario, pero mester dal e paso y tuma e riesgo pa drenta politica. Robert Candelaria sa cu e mester a expone su mes, pero e realidad ta cu pa futuro por dal e pasonan pa asina sigui mehora cosnan cu por pak aan. Sinta na banda hende por duna su comentario, tin opinion pero no por haci nada.

E prome meta ta pa gana e eleccion hunto cu e partido, pero concreto kico nan kier haci ta den e area di siguridad hudicial tin hopi plan. Hunto cu e coleganan, nan lo tin cu papia cua ta esunnan cu lo haya e prioridad.

Robert Candelaria ta kere hopi pa no haci cosnan tradicional, pero mester tin un maneho completo di con pa preveni y haci esey structural. Ora cu tin criminalidad ta tumando luga den comunidad, con ta haci’e pa stop e criminalidad y no ta simplemente pone un pleister riba dj’e y lag’e sigui despues pero con realmente por tin un efecto p’asina despues e problema por keda domina y esey ta cosnan cu Robert Candelaria kier traha riba dj’e.