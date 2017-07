Robin-Ann Didder di Partido P.O.R, E Forsa Nobo : Enseñansa ta importante pa e desaroyo di nos muchanan cu ta pilar di nos pais

Aruba tin hopi hende creativo, pasiona y bon educa. Esaki ta danki n’e enseñansa cu nos a haya aki na Aruba y den exterior.

E otro parti t’esnan cu a nace y crece aki. E leternan di partido POR ta confirma esaki. P.O.R ta para pa Pueblo Orguyoso y Respeta, segun su candidato Robin Ann Didder.

Enseñansa ta forma nos muchanan. E ta laga nan crece den un ambiente di seguridad y ta prepara nan pa futuro. Esaki t’e deseo nos partido P.O.R, E Forsa Nobo .

Pa tene e calidad di nos enseñansa na halto y salvaguardia, nos mester cana cu e desaroyonan den nos comunidad.

Pesey partido POR lo desaroya cu plan nacional di enseñansa cu lo garantisa e continuacion di enseñansa semper aunke tin otro partidonan na mando den futuro.

Tambe lo ta bay tin diferente cambio den posicion di trabao, cupo di trabou lo wordo elimina encuanto cupo nobo di trabou lo wordo agrega. Envehecimento ta hunga un rol tambe den nos sociedad. Tecnologia continuamente ta cambia y e manera cu nos ta hunto ta traha sigur lo trece un efecto riba nos.

Ta importante cu nos conocemento nan y habilidad nan mantene nan mes na un nivel cu tur e cambio nan aki.

Pa nos ta sigura cu nos ta bon prepara p’e futuro, e preparacion pa desaroyonan nobo mester cuminsa awe mes. Aruba no por keda atras. Nos no por cu e of pa e siguiente generacion, segun Robin-Ann Didder.