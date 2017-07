Robin-Ann Didder di Partido POR, E Forsa Nobo: Ta di lamenta cu Minister di Enseñansa no a para fuerte pa construi scolnan necesario pa awe nos hobenan no tin luga

For di aña 1994, Gobierno a trece padilanti un MAVO, HAVO / VWO na Noord, e tempo ey Robin-Ann Didder tabata stage aki na Aruba.

Actualmente nos ta den aña 2017 y ainda e bario di Noord no a haya su MAVO, HAVO / VWO. Segun añanan ta bay Aruba a crece unda cu mas hende a bin biba aki na Aruba y mas mucha a nace te cu a bira hoben y cu ta atende scol secundario. Ultimo por a compronde cu Aruba no tin espacio mas pa ubica e hobennan cu ta bay MAVO; esaki ta di lamenta.

Awor por mira claramente unda e prioridad di Gobierno ta, ta bisto cu a construi diferente caminda y edificionan y tambe hinca placa den un tram cu no ta prioridad pa nos hendenan local y tampoco pa nos muchanan. Esaki t’e consecuencia di e mal decision cu Gobierno a tuma y awe enseñansa general ta den un situacion critico.

Gobierno di AVP a laga nos muchanan na caya mescos cu Prome Minister Mike Eman a laga nos milleniusnan na caya n’e debate ultimo den cas di cultura. Ta bisto cu e Minister di Enseñansa actual, Departamento di Enseñansa y e directora di SKOA no tabatin un vision unda nan ta bay cu nan muchanan.

Robin-Ann Didder, cantidato riba lista di POR, ta haya cu ta un hilaridad cu na momento cu scolnan ta cera y te awo na ultimo ta mira cu tin un cantidad di mas di 200 mucha cu no tin luga pa nan ricibi nan estudio. Aki nos mester para keto un rato debi cu Aruba no ta cumpliendo cu reglanan internacional di UNESCO riba derechonan di mucha cu Gobierno mester atende cu ne cu tur mucha tin derecho di haya enseñansa.

Hopi biaha e cuponan cu ta yena prome ta esunnan di playa y ta pone cu e muchanan lo mester bay scol na San Nicolas. Robin-Ann Didder di Partido POR ta kere mayornan no mester mira esaki malo of preocupa, pero mas tanto pa un training p’e propio hoben cu na momento cu e kier caba scol y lo kier bay biba den exterior atende cu distancia nan leu for di otro y asina cuminsa haya e confiansa con pa atende cu su responsabilidad nan di e bon manera.

E hoben por siña tuma bus, tram of bais pa bay scol. Sinembargo, Aruba su distancia ta mas chikito y e mucha por train y tuma responsabilidadnan.

Loke cu ta un realidad cu no por yena un klas cu 30 mucha e ta hopi p’e docente, pero tambe e muchanan no ta haya e atencion cu nan merece di haya den klas. Ta di lamenta cu Minister di enseñansa no a para fuerte pa construi scolnan necesario pa awe nos no tin e situacion aki cu un cantidad di mas di 100 mucha cu lo no tin luga pa nan n’e momentonan aki.

Segun Didder, Partido POR, E Forsa Nobo, tin un plan strategico pa soluciona e problema aki debi cu nos muchanan ta e prioridad. Mester pone como prioridad pa traha no un, pero dos MAVO, (HAVO / VWO) pa atende e crecemento di Aruba. Tin diferente luga nan cu por pone den liña cu por pone e scolnan necesario, den e plan di accion y plan di gobernacion di partido POR tin e solucion. Nos enseñansa ta den crisis nos mester para keto un rato analisa y ban padilanti paso ta un Aruba so tin. Hunto NOS POR!