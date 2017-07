Robin-Ann Didder di partido POR: Nos calidad di bida y hende mester crece, pero salario minimo ta laga hopi di desea

Tur aña cada scol ta confronta su mes cu cuentanan no paga. Sinembargo e motibo pakico cada scol nan cuentanan no ta wordo paga ta diferencia basta di un cu e otro.

Robin-Ann Didder di Partido P.O.R, E Plataforma Forsa Nobo ta duna di conoce cu e costo di scol di e muchanan ta un situacion cu mester atende.

Na momento cu un mucha ta bay scol e tin diferente gasto cu ne manera paña pa bay gym, pago pa airco di scol, material di scol, agenda, buki, schrift etc., etc.

Tur scol na Aruba ya caba ta exigi uniform y awor sweater di e scol tambe ta un exigencia hunto cu emblema di e scol p’e aña escolar aki. Esaki ta un extra gasto p’e mayornan. Sinembargo prome cu cada mayor por a cumpra sweater cu nan cartera por carga y no loke ta keda exigi solamente.

E Director/a di scol ta manda un carta cas y indica cu prome cu e mucha cuminsa scol obligatoriamente mester tin su uniform y sweater.

Con esaki ta para p’e mayornan cu ya caba tin tanto costo halto caba pa bukinan di scol y e uniform?

Na Aruba ta conoci cu tin hopi mayor soltero/viudo tin’e hopi duro pa lanta nan yiunan independientemente. E mama of tata soltero mayoria bes ta pa motibo di divorcio.

Pa cual despues di un divorcio ta confronta cu un disminucion di 16% di nan entrada. 42% di mamanan soltero y 25% di tatanan soltero tin un entrada bou di 2000,- florin cual ta menos di loke e estadisticonan di CBS ta bisa cu mester ta un salario minimo na Aruba.

Segun Robin Ann Didder, e Gobierno tin pa cada persona cu tin un yudansa (Bijstand) na Sociale Zaken lo ricibi 120 florin pa mucha pa schoolgeld. Sinembargo e suma aki no ta un suma cu por cubri sikiera pa uniforma di scol.

Robin-Ann Dider di Partido P.O.R , E Forsa Nobo ta kere cu ta importante pa tene cuenta cu e partinan aki mirando cu e debenan pa un mucha bay scol dependiendo e edad ta core entre 400 florin pa 1100 florin.

Esaki ta un situacion cu mester atende cu ne.

Ta importante pa por traha un plan di aanpak y combersa cu cada un di e personanan aki y sa kico ta loke nan kier logra den bida pa nan mes y pa nan yiunan y mescos cu Gobierno ta yuda nan cu placa fin di luna pa nan por biba, tambe Gobierno por haci un esfuerso pa yuda nan haya e animo y e confiansa cu nan tambe por desaroya y crece personalmente pa hiba nan mes y nan famia padilanti.

Partido P.O.R ta kere cu tur hende cu tin deseo di progresa por yega na meta y soñonan grandi. Loke cu tambe ta hopi importante ta pa Departamento di Asunto Social cuminsa haci diferente curso basico manera cushina, pedicure, manicure salon di beyesa, siña traha bolo, snacks, obranan di man, pinta etc. etc.

Asina aki tambe ta promove cuponan di trabao, pero alabes ta promove crecemento economico di pais Aruba.

Na momento cu esnan cu ta cobra onderstand encontra nan mes y stima loke nan ta haci y por crea un entrada y of lo a haya trabao na un di e lugarnan cu ta eherce e trabao di loke nan a haya curso di dje, e persona ta drenta bek den e mercado laboral y su estilo di bida lo subi positivamente unda cu poco poco lo bira independiente y sigui padilanti.

Partido P.O.R, E Plataforma Forsa Nobo tin den su plan di accion puntonan positivo cu kier drecha den mundo social pa nos hendenan cu mester di e sosten .

Dia 22 di september un y tur tin e derecho pa scoge un maneho nobo pa pais Aruba. Haci bon uzo di esaki y scoge pa un cambio. Hunto nos por logra esaki, segun Robin-Ann Didder.