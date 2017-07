Rocco G. Tjon, MBA di MEP: E problema na nos fronteranan

Accion progresivo pa baha criminalidad

No ta un secreto cu criminalidad publico a aumenta e ultimo tempo. Mas preocupante ta, cu e sentido di siguridad di nos ciudadanonan a baha enormemente. E desaroyo aki mester wordo frena y e mester wordo frena awor aki.

Criminalidad ta un topico hopi amplio y p’esey mi lo limita e relato aki n’e problema cu nos ta enfrenta na nos fronteranan y e consecuencia cu esaki tin pa nos siguridad. E resultado di nos fronteranan, no debidamente controla, ta cu nos a conoce un aumento di crimen di alto impacto den e ultimo tempo.

Mi ta bisa esaki cu hopi firmesa, pasobra for di aña pasa nos ta mira un aumento drastico den e cifranan pa loke ta trata esnan cu ta cera na KIA pa atraco y cu tin un status ilegal. Tin un aumento alarmante! Asina Rocco Tjon, candidato nobo di MEP, a declara.

Necesidad material y personal

Pa por cera nos fronteranan debidamente nos mester di un Cuerpo Policial cu ta totalmente “self-sufficient”. Y pa e ta completamente “self-sufficient” e mester haya e recursonan necesario pa cu esaki. Pa basta tempo caba tin un plan riba mesa cu no ta wordo ehecuta.

E plan aki ta encera material y personal pa un surveillance constante por wordo estableci na nos fronteranan dor di agentenan policial, loke awor aki no t’e caso.

Mester bin un unidad dedica na esaki solamente y nan mester traha estrechamente cu Polis Maritimo. E unidad aki mester haya e material necesario, manera vehiculonan cu radar (mobile radars). Cada vehiculo mester wordo ekipa tambe cu verrekijkers cu “nightvision” y “heat sensors”. Tur esakinan ta material cu no tin actualmente.

Ta conoci tambe cu tin traficacion di arma ta tuma lugar y na Venezuela tin armanan hopi pisa. Es decir, pa garantisa e siguridad di nos Polisnan e unidad aki lo mester wordo ekipa cu armanan mas pisa y cu “bulletproof vests” cu por nifica algo contra e armanan pisa aki, sr. Tjon ta splica.

Sistema di Radar nobo

Un otro solucion ta un sistema di radar nobo. E sistema di radar actual no ta funciona optimalmente y e ta wordo maneha dor di Corsou. E sistema di radar cu ta wordo proponi ta uno relativamente barata y cu lo cubri ful e area di Aruba. Esaki lo ta bou maneho di Cuerpo Policial. E bentaha di esaki ta, cu bo tin “checks and balances” na su lugar, y alabes personal cu conoce e area bon p’asina por traha mas eficiente, mas sigur y pa por actua mas lihe.

Un otro bentaha ta, cu e colaboracion entre Guardacosta y KPA lo bira mucho mas miho, y nan lo por traha mas sigur y mas sincronisa, sr. Tjon ta mustra.

Unidad di helicopter

Pa eleva e siguridad na nos fronteranan ta necesario tambe pa bin cu un unidad di helicopter cu ta wordo maneha na Aruba mes. E no por t’asina cu nos polisnan mester yama Corsou, y si e helicopter ta disponibel, nan ta lag’e bin Aruba.

Tur Cuerpo di Polis, cu ta respeta su mes, tin un helicopter na su disposicion, pasobra e ta yuda no solamente pa actua ora algo sosode, pero tambe e ta fungi como un herment preventivo.

Den pasado e beneficio di tin un helicopter a keda prueba den casonan di hende cu a perde riba lama, pa intercepta importacion di contrabanda, pa eleva e siguridad di nos Polisnan riba tera, y den buskeda di fugitivonan den areanan cu no por yega cu auto, sr. Tjon ta enfatisa.

Controlnan severo y continuo

Pero no ta solamente e areanan caminda boto y hende ta drenta den forma ilegal ta un problema. E area caminda botonan ta drenta legalmente, esta na Barcadera, tambe ta forma un problema grandi. Actualmente no tin un sistema di camara na Barcadera cu ta bou maneho di Cuerpo Policial p’asina por garantisa cu controlnan ta tuma lugar na Barcadera.

Ademas di un sistema di camara na Barcadera bou maneho di KPA, mester bin controlnan severo y continuo. Mirando cu datonan ta mustra cu via e area aki hopi contrabanda ta drenta, mester instala “fixed scanners” den awa, cu ta haci posibel p’e botonan aki wordo gescan for di den awa mes.

Si e maneho wordo bon ehecuta, tur boto lo mester indica ki ora y dia nan ta yega Aruba, es decir por structura p’e controlnan aki tuma lugar tambe debidamente. Actualmente tin solamente un scanner pa container y e no ta funciona optimalmente.

Banda di esaki, no tin personal suficientemente certifica pa opera e scanner, pues aki tambe (atrobe) tin un fayo den e sistema, sr. Tjon ta remarca.

E solucionnan proponi lo eleva e siguridad na nos fronteranan y lo frena e desaroyo actual.

E lo haci posibel un miho maneho integral pa combati criminalidad na nos fronteranan entre KPA, Guardacosta y Cuerpo di Aduana.

Sinembargo, e mester ta e prioridad si di esnan cu ta dicidi unda nos fondonan ta wordo aloca. Manera e Alto Comisario di Polis di Bahamas a yega di bisa na un conferencia: “You know how serious your government takes security by the allocated budget”, sr. Rocco Tjon ta conclui.