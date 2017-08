Rocco Tjon, MBA di MEP: Transforma e aparato gubernamental

Locual ta frustrante pa ambtenaarnan ta cu e sector cu nan ta traha aden, esta e sector publico, no ta funciona eficientemente. Nan ta bay trabou cu e miho intencionnan, pero dor di procesonan ineficiente y burocratico nan no por produci manera cu nan kier.

Mas aun nan no por brinda e servicio cu nan kier na e cliente. Mi ta kere cu e ambtenaarnan por comparti e experienca y sintimento aki cu mi, mi mes siendo un ambtenaar pa 17 aña largo caba.

Cuanto biaha nos no a experencia cu cierto materialnan ta caba cu nos, maske cu a bestel nobo na ora, e material nobo no ta yega na ora. Nos kier cumpra material inovativo na miho prijs pa haci nos trabou miho, pero no por cumpra esaki na e momento indica, dor cu e procesonan existente no ta haci’e posibel, segun Rocco Tjon.

Frustracion y ineficiencia

Aunke nos situacion financiero no ta bon, locual mi a describi den e alinea anterior, no tin di haber cu e hecho cu no tin placa. E problema ta cu e proceso pa cumpra e materialnan aki al instante cu mester di nan ta mucho burocratico y ineficiente.

Cuanto biaha ambtenaarnan no a haya nan mes ta cubri gasto ora nan bay un dienstreis of e daggeldvergoeding ta wordo paga ora ya caba bo a regresa di e dienstreis, simplemente pasobra e peticion cu ta wordo haci, no ta keda cla na tempo.

Awendia, den un mundo dinamico e no por ta asina mas, cu e tipo di decisionnan aki mester wordo tuma via un sistema central, pasobra e ta ineficiente y ta causa frustracion cerca tur ambtenaar. Y e frustracion aki y ineficiencia ta resulta den un aparato cu no ta funciona optimal, segun sr. Tjon.

Sistema decentralisa flexibel

E sistema central cu ta caracterisa e aparato gubernamental ta haci’e incapaz pa organisacionnan por adapta lihe na menasanan. Na otro banda, e sistema central no ta haci’e posibel pa capitalisa riba oportunidadnan cu ta presenta na bienestar di tur ambtenaar.

E alternativa presenta aki pa soluciona e factor aki, e factor cu ta causa mas tanto frustracion pa ambtenaarnan ta un sistema decentralisa cu ta flexibel. Un sistema decentralisa lo haci’e mucho mas facil pa adapta na e situacionnan cu ta presenta y esaki ta beneficia tur ambtenaar.

e. na Hulanda, ora un trahador mester di algo n’e momento ey pa por ehecuta su trabou manera debe ser, den un investigacion penal p. e. su hefe por bay y cumpra e material n’e momento ey p’e, sin cu esaki ta mara na burocracia, sr. Tjon ta splica.

Calidad di producto y servicio

Tin hopi ehempel caminda e sistema rigido y burocratico ta costa Gobierno hopi placa, ta crea situacionnan peligroso pa ambtenaarnan y ta impedi e operacionnan diario (core-business) wordo haci na un manera optimal, y esaki cu tur e consecuencia pa e calidad di e producto produci of servicio brinda. Sin menciona e consecuencia pa cu e motivacion den e organisacion en cuestion.

Pa duna un otro ehempel, mi ta kere tur ambtenaar ta di acuerdo cu mi cu hopi biaha partisipacion na cursonan den exterior of na Aruba, cursonan riba nivel y cu ta necesario y cu no ta costa hopi placa, no por bay dor, debi cu e sistema ta ineficiente y nada no ta keda cla na tempo, sr. Tjon ta splica.

Rol importante di lider

Pa por logra e cambionan necesario, e rol di lider ta hopi importante. Pa por inova un organisacion y pone e organisacion excelera, semper ta wak e lider. E comportacion di un lider ta di sumo importancia pasobra e ta crucial p’e organisacion por sobrevivi den un mundo caminda cu e clientenan tin expectativanan halto di e organisacion (Fechter & Horrowitz, 1991).

E importancia di e rol di e lider ta wordo enfatisa den teorianan di “organizational support” cu ta indica cu e trahador su prestacion, ta depende di con nan ta wak cu e organisacion (e lider) ta balora nan. Si esey ta e caso den un organisacion, e no lo ta e caso tambe den e relacion entre e departamento concerni y su ministerio?

Si un organiscion kier excelera y inova pero ta wordo impedi den esaki dor di e sistema centralisa, nos no lo mester wak e ora e gobernantenan y haci nos mes e pregunta ta dicon no kier decentralisa?

Mi kier a haci e comparacion aki pa por enfatisa e importancia di tin lidernan rib’e nivel mas halto (Gobernante y/of Parlamentario) di nos aparato gubernamental cu kier trece cambio, pasobra sin cambionan fundamental den sector publico, niun organisacion gubernamental no lo por eleva na e nivel maximo, sr. Tjon ta mustra.

Vision y curashi pa trece cambio

Si pueblo kier un aparato gubernamental flexibel y dinamico, cu por adapta su mes liher na e desafionan interno y externo, na e demanda di pueblo, y cu por di berdad kita e factornan cu ta molestia e ambtenaar nan, pueblo mester asegura cu e lidernan maximo cu nan ta vota pa representa nan, tin e vision aki y tin e curashi tambe pa bin cu e cambionan aki.

A bira ora pa lidernan bay ehecuta e vision caminda e organisacionnan den sector publico tin e autoridad pa tuma decision directo riba tur aspecto cu ta concerni nan operacion diario.

Dimes e organisacionnan mester wordo wanta responsabel tambe pa tur resultado.

Pero ta solamente ora bo tin e autoridad pa tuma decision bo por wordo wanta responsabel.

Y esaki lo wordo introduci a traves di un Management & Control cyclus, caminda cu cada pasa tanto tempo e organisacion lo responsabilisa su mes cerca e gobernante en cuestion. Asina aki toch ‘good governance’ ta wordo garantisa y e problema no ta wordo simplemente aplasa, sr. Tjon ta mustra.

Cultura di poder

E sistema decentralisa ta bay haci’e posibel pa lidernan den e organisacion directamente tin autoridad pa tuma decisionnan al instante riba recursonan financiero, adkeri materialnan necesario inmediatamente y recluta e personal necesario.

Dimes esaki lo mester bay a traves di un presupuesto cu ta wordo defini al principio, caminda ta garantisa cu e presupuesto no lo wordo surpasa. E ultimo punto di biaha tambe ta bay incorpora den nos sistema cu solamente funcionnan cu ta realmente necesario ta wordo yena cu personal, es decir un maneho di recluta personal mucho mas transparente y eficiente, sr. Tjon ta remarca.

Pa contesta e pregunta cu mi a haci na comienso, dicon no kier cambia e sistema anto? Cambio semper ta trece inkietud, mas aun ora tin un cultura caminda e sistema centralisa ta wordo protegi, mirando cu e ta duna e gobernante un tipo di “poder”.

Ora ta algo positivo ta sosode, ta e gobernante a haci’e posibel, pasobra e decision a wordo tuma, of mas bien e peticion y tur e documentonan necesario, a wordo firma dor di e gobernante. Pero ora ta trata algo negativo ta wak bek rib’e organisacion, pasobra e gobernante ta tuma decisionnan strategico so diripiente.

E cultura aki lo impedi inovacion y eficiencia y p’esey ta importante pa kibra e cultura aki y alaves e ta enfatisa e importancia di tin un Parlamento cu ta critico y habri pa cambio, no obstante e color di partido cu ta na mando, sr. Tjon ta termina.