Rocky Kelly no kier afo

Rocky Kelly, miembro di Grupo 7 no kier keda for di atencion. Maske cu e ta bisti cu su flanel di color orañe, siendo un sostenedor di PPA, manera e mes a bisa, pero ayera e no a aparece riba lista di PPA. Aparentemente e no a bay di acuerdo cu e lista combina di PPA/UPP. E intencion pa Grupo 7 bin manifesta na Conseho Supremo Electoral, pero ayera mainta, e unico cu a duna acto di presencia tabata Rocky Kelly.

Cu na demostracion, nan kier manifesta y duna nan conseho di voto pa no vota pa partido di Gobierno, pero pa oposicion, pasobra nan kier mira un cambio, loke no ta sorprende ningun hende.