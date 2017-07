Rotaract Club of Aruba a instala Directiva nobo y ta preparando pa nan prome proyecto “Back to School”

Diaranson, 5 di juli 2017 ultimo, a tuma lugar e instalacion di e Directiva nobo di Rotaract Club of Aruba. E evento a tuma lugar na Alhambra Ballroom bou di guia di e maestronan di ceremonia Shelby Maduro y Andreina Ponson. Ambos ta miembro dinamico di Rotaract. Rotaract Club of Aruba a scoge e tema “Make a difference, leave your mark” cu ta fit cu e tema di e Districto 7030, cu Rotaract Club of Aruba hunto cu Rotary Club of Aruba ta forma parti di dj’e desde 1 di januari 2017.

Alabes e tema aki ta fit hunto cu e tema di Rotary International 2017-2018 “Rotary: Making a difference” cu ta loke Rotaract Club of Aruba ta kere firme aden.

E anochi a cuminsa cu un anuncio special, unda Rotaractor Myrienne Figaroa a wordo presenta n’e club como “Assistant District Rotaract Representative” pa islanan ABC.

Esaki kiermen cu Myrienne lo ta responsabel pa mantene e contacto entre Districto 7030 di Rotaract 2017 – 2018, esaki ta encera pa informa Districto 7030 riba tur desaroyo entrante proyectonan di Rotaract Club of Aruba y Corsou. E ta sigur un honor pa Rotaract Club of Aruba tin e rol aki den cas p’e aña 2017 – 2018.

Despues a sigui cu entrega di reconocimento special na seis miembro di Rotaract Club of Aruba, ta trata aki di Emy Kelly, Stephanie Boekhouwer, Diantha Boekhouwer, Jonathan Looman, Zyndra de Jongh y Shelby Maduro pa nan “outstanding performance” como miembro durante aña 2016 – 2017. Alabes a sigui cu e reconocimento pa “Project of the Year”.

Manera custumber, e miembronan a vota p’e proyecto di aña entre tur e proyectonan cu a wordo realisa. E proyecto di aña a resulta di ta “Un P’ami, Un P’e”, unda Rotaract a colecta productonan di “arts & crafts” na Dyon Center y ademas, a logra di traha estrechamente cu e industria hotelero pa ricibi donacion di paña di cama, serbete y washandjes pa nos grandinan di Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (S.A.B.A.). E lidernan di e proyecto Katinka van der Putten y Diantha Boekhouwer a ricibi un bunita reconocimento.

Despues di esaki, Presidente saliente Kareline van der Linden a duna un resumen di e proyectonan y actividadnan realisa den aña 2016-2017. E aña tabata hopi exitoso na unda cu Rotaract a logra crea mas presencia internacional y den Districto 7030 por medio di diferente presentacion di Rotaract Club of Aruba cerca otro Rotaract clubs mundialmente y intercambio cultural. Riba nivel local Rotaract a ehecuta diferente proyecto “hands-on”, tur cu un diferente enfoke manera yuda otro organisacionnan colecta donacion den comunidad, duna apoyo y sosten na atletanan, reparti “food buckets” bou esun nan mas ignora den nos comunidad, conta storia na nos mucha nan di Casa Cuna y sostene e examen klas di Filomena College por medio di diferente encuentro cu nan cu e meta pa duna tips entrante examen, cu por cierto tabata un exito total.

Sin lubida Rotaract su proyecto nan anual manera Back to School, Pasa Pret cu Rotaract, YouInc. y Un P’ami, Un P’e cu sigur a bolble crece y mas importante a haci un impacto den nos comunidad.

Kareline a sigui na gradeci Rotary Club of Aruba pa nan sosten y tambe na elogia tur miembro di Rotaract pa nan bunita trabao e aña aki, nan dedicacion na nos comunidad y nan entusiasmo, manera Kareline a trece dilanti “May you all continue to realize how special you are, certainly as individuals, but above all as Rotaractors. It takes special people to become a Rotaractor, and you all, are very special Rotaractors”.

Rotaract ta duna su miembronan e oportunidad pa desaroya nan abilidadnan di liderazgo. Esaki ta loke cu Kareline sigur a mira den e miembronan.

Kareline a sigui na duna danki na tur esnan cu a aporta na e proyectonan di e aña y tambe un danki special na e Directiva saliente cual ta Vice-President Ghislaine Gomes, Tesorero Ben Maduro, Secretaria Katinka van der Putten, y Director of Club Development & Recruitment. Stephanie Boekhouwer.

E anochi a continua cu e instalacion di e Directiva nobo pa e aña 2017- 2018, cuminsando cu e “pinning” di e Presidente pa e aña venidero 2017-2018, Ben Maduro. Despues Ben a sigui p’e “pinning” di e directiva pa aña 2017 – 2018. A wordo instala como Vice-President Ryon Dijkhoff, Tesorero Emy Kelly, Secretaria Katinka van der Putten, Director of Club Development & Recruitment Licenne Boekhoudt y Presidente Saliente Kareline van der Linden.

E Presidente nobo Ben Maduro, a duna un relato, cu enfoke cu e miembro nan di Rotaract Club of Aruba tin calidadnan unico, cual ta entre otro, nan manera di ehecuta proyectonan cu gran enfoke pa ”touch hearts and change a life” manera demostra den aña 2016 – 2017.

Ben a sigui pa menciona cu den e aña 2017 – 2018 Rotaract Club of Aruba lo tin e meta pa “touch a heart and change a life” por medio di pone enfoke rib’e calidad di proyecto nan y percura pa sigui cu e desaroyo di miembronan, no solamente riba nivel personal of profesional, pero tambe riba nivel emocional cual tambe ta un punto importante p’e aña aki.

Finalmente, engrandece membrecia tambe ta un punto di prioridad p’e aña venidero. Pa Ben e aña 2017 – 2018 ta bay ta uno unda Rotaract Club of Aruba ta pone gran enfoke riba calidad y gran toke personal, y ta “challenge” tur miembro di Rotaract pa hasi un contribucion na comunidad cu ta “touch a heart”.

Alabes, Ben a elabora rib’e obhetivonan p’e aña 2017-2018, cual ta entre otro ehecuta proyectonan anual cu un toke personal pa nos comunidad. Ben a sigi trece dilanti cu esaki lo ta conta pa miembro nan tambe por medio di desaroyo personal, profesional y fellowship meetings. Engrandece visibilidad di Rotaract Club of Aruba den e Districto nobo 7030 y alabes cumpli cu e rekisito nan nobo pa cu e Districto. Continua cu e bon relacion cu Rotary Club of Aruba y Interact Club of Aruba tambe ta un di e punto nan cu Ben a trece pa dilanti.

P’e aña venidero Ben a pone como meta principal pa Rotaract Club of Aruba “Touch a Heart and Change a Life” di tur cu e club topa cu ne, p’asina na fin di e aña 2017-2018 tur Rotaractor por bisa den voz halto cu nan ta orguyoso pa ta un Rotaractor.

E miembro nan di Rotaract Club of Aruba no a sinta keto, y a cuminsa prepara pa nan proximo proyecto “Back to School”. Rotaract lo ta colectando productonan di scol na Dyon Center dia 22 y 29 di juli y 5 di augustus di 9:00AM pa 3:00PM, pa yuda muchanan di menos recurso cuminsa un aña escolar exitoso. Nos ta invita comunidad di Aruba pa aporta na e bunita proyecto aki. Bishita nos Facebook page: Rotaract Club of Aruba pa mas informacion tocante nos proyecto nan of e-mail nos na rotaractclubaruba@gmail.com.

Rotaract Club of Aruba kier a gradici Rotary Club of Aruba y tur otro persona cu a forma parti di e atardi di instalacion aki, y ta desea e directiva nobo hopi exito.