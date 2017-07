Rotaract Club of Aruba ta invitabo pasa Dyon Center pa aporta na su campaña di Back to School

Cu yen di entusiasmo Rotaract Club of Aruba ta invitabo pa pasa Dyon Center y aporta n’e campaña di Back to School.

Back to School ta un proyecto anual di Rotaract club of Aruba, unda miembronan ta colecta articulonan di scol pa muchanan menos afortuna.

Dia 12 di augustus Rotaract Club of Aruba su proyecto di Back to School lo culmina cu un dia divertido y educativo p’e muchanan. Aki cada mucha lo ricibi nan pakete prepara especialmente pa nan.

Rotaract Club of Aruba kier duna muchanan den necesidad e posibilidad pa cuminsa e aña escolar cu tur e tools necesario pa un aña escolar exitoso.

Pa haci esaki posibel, miembronan ta colectando articulonan di scol dilanti di entrada di Dyon Center. Articulonan cu miembronan ta colectando ta entre otro tas, potlood, pen, schrift, slijper, lineal, mappen, etui y gum.

Clientenan di Dyon Center por cumpra materialnan di scol y entrega esakinan n’e boluntarionan para na entrada. Ademas di esaki, personanan tambe por entrega placa efectivo cual Rotaract lo usa pa cumpra uniform, keds y varios otro articulo p’e muchanan.

Miembronan di Rotaract Club of Aruba lo tey presente na Dyon Center e weekend nan benidero dia 29 di juli y 5 di augustus for di 9’or di mainta pa 3’or di atardi.

Pa mas informacion tocante Rotaract Club of Aruba su campaña di Back To School por bishita nan Facebook page of contact nos libremente via nan e-mail rotaractclubaruba@gmail.com

Rotaract Club of Aruba di antemano kier a gradici tur cu a participa den campaña di Back To School, especialmente na Dyon Center. Sin boso ayudo, Rotaract no por yuda e muchanan menos afortuna cuminsa scol cu tur material pa tin un aña escolar exitoso.