Rotary Club of Aruba a ricibi bishita di District Governor sr. Waddy Sowma

Diadomingo ultimo, District Governor sr. Waddy Sowma y su casa a yega Aruba.

Waddy Sowma ta e Governor di e Districto 7030 di Rotary International.

Aruba y hermana islanan Corsou y Boneiro ta forma parti di e Districto aki desde 1 di januari 2017. Tur aña e District Governor ta bishita tur e islanan na unda tin un Rotary Club p’asina conoce e miembronan di e club, e comunidad y e proyectonan cu ta wordo ehecuta.

E bishita oficial a cuminsa na Club Kibrahacha 60+. Na aña 1985 bao di guia di miembro honorario, sr. Eric D’Arnault, Rotary Club of Aruba a funda esaki.

Awendia, 32 aña despues Club Kibrahacha 60+ a crece den un centro cu miembronan activo.

E District Governor a haya un presentacion di sr. Matos y un recorido di e lugar.

Na final tres mata a wordo planta na Club Kibrahacha 60+ pa conmemora e bishita aki y alaves cumpli cu e deseo di e Presidente di Rotary International na unda tur miembro rond mundo lo planta 1 mata e aña aki.

E bishita a sigui na Y.M.C.A Dakota. Otro organisacion cu pa añas ta ricibi donacion y sosten di Rotary Club of Aruba. Rachel Croes y Bert de Vries a elabora rib’e organisacion y actividadnan di Y.M.C.A.

District Governor y su casa a bishita despues Fundacion pa Hende Muher den Dificultad (FHMDD). Aki nan a ricibi un presentacion tocante e trabao di FHMDD di sra. Magaly Maduro e coordinador di e Fundacion. Alaves a splica e plan cu Rotary Club of Aruba tin pa e fundacion aki.

Den anochi durante e reunion semanal di Rotary Club of Aruba e District Governor a haya un presentacion di e otro clubnan Rotaract y Interact cu ta forma parti di e famia di Rotary aki na Aruba. Presidente, Max Manichand a elabora rib’e actividad y proyectonan di Interact Club of Aruba di Schakel College. Despues a toca turno na Presidente Ben Maduro di Rotaract Club of Aruba pa duna un presentacion.

District Governor y su casa a keda masha impresiona cu e proyecto, actividad y miembronan di Rotary Club of Aruba, Rotaract Club of Aruba y Interact Club of Aruba. El a gradici tur miembro pa nan aporte na e comunidad di Aruba y pa sigui haci un diferencia den bida di esnan cu mas mester di esaki.

District Governor y su casa lo sigui nan bishita pa Boneiro y den weekend pa Corsou pa bishita e clubnan di e parti aki di Caribe.

Presidente Gerardo Oduber ta sigur hopi contento cu e bishita importante aki y ta gradici tur miembro di Rotary Club of Aruba un biaha mas pa nan trabao boluntario cu nan ta haci pa e club y Aruba. Esaki ta inclui e miembronan di Interact Club of Aruba y Rotaract Club of Aruba.