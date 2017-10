Rotary Club of Aruba un biaha mas a forma parti di e beach clean up organisa pa Aruba Reef Care Foundation

Riba diadomingo 1 di oktober 2017, Aruba Reef Care Foundation a organisa su proyecto di beach clean up.

E aña aki Rotary Club of Aruba atrobe a forma parti di esaki hunto cu su partner clubs, Rotaract Club of Aruba, Interact Club of Aruba di Schakel College y otro boluntarionan.

Rotary Club of Aruba a scohe pa hasi “Bachelor’s Beach” limpi.

A yena dos truck bon grandi cu saconan di sushi yena cu plastic y otro material sushi cu a wordo recogi rib’e beach.

Rotary Club of Aruba kier gradici tur miembro di Rotary Club of Aruba, Rotaract Club of Aruba y Interact Club of Aruba y tur otro boluntarionan cu a bin yuda cu e beach clean up.

Un danki na Garage Cordia Aruba N.V. cu a pone dos trucks disponibel p’e diadomingo aki. Rotary Club of Aruba kier a duna un danki specialmente na Aruba Reef Care Foundation cu ta organisa proyectonan valioso pa asina cuida nos beachnan.