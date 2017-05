Ruben Blades lo t’ey den e di 11 edicion di Caribbean Sea Jazz Festival

Diaranson atardi E Fundacion di Caribbean Sea Jazz a tene su conferencia di prensa pa lansa e di 11 edicion di Caribbean Sea Jazz Festival. E aña aki e festival lo tuma luga riba dianan 15 y 16 di September na Renaissance su Festival Plaza.

Durante e conferencia di prensa sr. Erik Jan Eman, fundador di Caribbean Sea Jazz Festival a anuncia e artistanan cu lo tey durante e dos anochinan spectacular di Concierto. “E aña aki e Artista cu ta headline principal di e festival lo ta e cantante y autor RUBEN BLADES ganador di 8 premio Grammy y 5 premio Latin Grammy.

Su carera artistico ta algo impresionante, naci for di un famia panameño den e bario San Felipe di Ciudad Panama, caminda cu arte semper a hunga un rol.

Na 1974 cu edad di 26 aña el a gradua como abogado y despues el a completa su educacion profesional di ley na Harvard Graduate School.

Desde decada 70 te cu awe el a graba mas di 20 album y a particpa den mas di 25 produccion cu varios artista di diferente tendencia y genero musical.

Tambe Ruben Blades a sobresali como actor den varios pelicula.

Actualmente e ta riba su gira yama “Caminando, adios y gracias” cual lo ta su ultimo gira internacional. Esaki ta encera pues cu e pueblo di Aruba y nos bishitantenan lo tin un oportunidad unico di mir’e y gosa di su musica y canto pa ultimo biaha den un presentacion musical riba scenario internacional”.

Caribbean Sea Jazz festival manera tur aña ta ofrece un lineup di varios artistanan mas cu lo duna nan presentacion durante di e dos anochi di e festival. E artista manera Cory Henry & The Funk Apostles tambe lo ta presente pa duna nan presentacion riba un stage. Cory Henry & The Funk Apostles a presenta na diferente show di Television manera “The Tonight Show with Jimmy Fallon,” BBC’s Proms Quincy Jones Tribute, National Public Radio y tambe The New York Times Facebook Live with Erykah Badu”.

Cory Henry manera e mes ta bisa ta un artista cu ta creciendo y birando grandi den e mundo di Jazz.

Un otro artista cu lo join Ruben Blades y Cory Henry durante e dos anochinan di concierto lo ta Maceo Parker, e ta un saxofonista di genero di musica “Funk & Soul Jazz”. E ta miho conoci pa a acompaña James Brown cu su saxofon.

Shirma Rouse tambe lo t’ey presente cu un tributo na Aretha Franklin. Shirma Rouse te conoci pa ta e miho cantante di Soul na Hulanda. Otro artistanan cu tambe lo t’ey ta Jesse van Ruller Trio, Zuco 13 y NG La Banda.

Manera tur aña artistanan y bandanan local tambe ta forma parti di e elenco artistico di e festival. E aña aki un di e bandanan local lo ta Caribbean Latin Jazz Express cu Rodney van der Biezen. Nan ta compone y aregla cancionnan original y tambe ta aregla cancionnan local den estilo di jazz. Y asina lo tin varios artista y banda local mas cu lo t’ey presente durante e di 11 edicion di Caribbean Sea Jazz festival 2017.

“Nos kier a gradici tur e sponsornan cu pa varios aña caba ta apoya Caribbean Sea Jazz Festival, nan ta; Aruba Tourism Authority, Aruba Airport Authority, Renaissance, Divi resorts, Chill y Unoca. Sin apoyo di e patrocinantenan menciona e festival no por a logra e exito cu el a logra pa Aruba. Aña pasa nos a celebra nos di dos lustro y pues e aña aki ta nos di 11 edicion di e Festival”, asina sr. Eric Jan Eman a enfatisa na nomber di e fundacion organisador.

E calender pa e festival:

Diabierna 15 di september: Ruben Blades, El Prove y Habana All-Stars, Zuco 103, NG La Banda y Caribbean Latin Jazz Xpress.

Diasabra 16 di september: Maceo Parker, Cory Henry & The Funk Apostles, Sirma Rouse: Aretha Franklin Tribute y Jesse van Ruller Trio.

Tickets pa e Festival

Entrante awe caba tickets “Early bird special” ta obtenibel na Casibari Café pa solamente $50 pa anochi of $90 pa weekend y online manera custumber por cumpra bo tickets riba nos website na www.caribbeanseajazz.com.

Pa mas informacion bishita nos riba nos pagina di Facebook.