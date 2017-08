Rudy Lampe: Partido ReD ta inicia un tour guide di corupcion

E siman aki nos pueblo a keda confronta cu e realidad cu nos di ReD tabata vocifera for di hopi tempo caba, un mandatario a keda deteni como sospechoso den un caso grandi corupcion.

Nos a mustra pa hopi tempo caba e falta di integridad den aparato gubernamental.

Minister Paul Croes a perhudica hopi Arubiano dor di privilegia sranheronan riba mercado di trabou. E acusacionnan di Procurador General t’asina serio cu Parlamento mester convoca un reunion di urgencia pa duna retiro na dicho mandatario. E no ta un caso aisle, segun Rudy Lampe.

P’esey partido ReD ta bay cuminsa diadomingo awor cu un tour guide di corupcion. E iniciativa aki a cuminsa na Mexico City y awor nos ta aplica esaki pa Aruba. Den un bus nos lo tour e participantenan na tur e diferente sitio conoci pa corupcion y duna informacion tocante con e modus operandi ta hinca den otro di parti di nos mandatarionan.

E meta ta pa conscientisa nos pueblo cu corupcion ta stroba e desaroyo di un pais y cu ta wordo calcula cu 10% di nos GDP ta bay perdi den carteranan particular, incluyendo den cartera di un mandatario sin cartera, Lampe ta splica.

E siman aki lo tuma lugar tambe e ultimo debate. ReD lo participa na e debate latino, y nos partido lo participa na e anochinan politico cu e grupo di Millenials ta organisa.

Nos a tuma nota cu e compania Deloitte a organisa un seminario cu participacion di AVP, MEP y POR tocante e reforma di nos sistema di impuesto. ReD tabata e prome partido cu a papia di un reforma fiscal integral, inclusivo fraccion di ReD e tempo ey a entrega un iniciativa di ley al respecto. Y toch Deloitte a dicidi pa laga ReD afo, Lampe ta mustra.

Nos ta condena esaki, pero na mesun momento e ta mustra cu e ora di berdad a yega. Deloitte ta representa e establishment di Aruba y e elite kier mira sea AVP, MEP of POR den Gobierno. Kiermen e tres partidonan aki tey pa defende interes di e establishment y di e capitalistanan grandi. Abo di e clase trahador, di e pueblo humilde bo sa awor pa ken no vota, ya cu e tres partidonan aki sigur lo no traha na bo interes.

AVP, MEP y POR lo traha na interes di e elite y contra e interes di e clase trahador y e pueblo humilde, Lampe ta continua bisando.

P’esey di un banda nos ta condena e hecho discriminatorio aki di Deloitte, di otro banda nos ta agradecido cu Deloitte a duna stemadvies pa sea AVP, MEP of POR, es decir pueblo sa awor pa ken e tres partidonan aki ta traha, nan ta traha na interes di e establishment.

Abo cu ta trahador, ReD ta sigura bo cu nos lo traha na interes di e trahador, kende a sali perhudica dor di e desaroyo economico di Aruba. E capacidad di compra di e trahador a bay drasticamente atras, companianan fantasma ta abusa di e trahador tanto Arubiano como stranhero, y e no por paga un abogado pa busca su derechonan.

Anto un grupito, e “friends and family” di e tres partidonan aki, a bira mas rico, y e resto a bira mas pober.

Si abo, pueblo, humilde kier un cambio pa abo tambe bay dilanti, bo tin cu vota pa ReD dia 22 di september proximo, Lampe ta conclui.