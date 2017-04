Run For Your Heart cu participacion na ultra marathon na Sur Africa

Recientemente, 7 coredor di e grupo Run For Your Heart (RFYH) a biaha pa Kaapstad na Sur Africa p’asina participa na e OLD MUTUAL TWO OCEANS MARATHON.

E marathon cu ta conoci pa ta esun di mas bunita di mundo.

Jurgen van Schaijk, Michel La Haye, Hans Ruiter y Dr. Johnny Cheng a participa na e ultra-marathon cu ta cubri un distancia di 57km mientras cu Ingrid La Haye, Susan Arias y Chantell de Palm a cubri e distancia di un half marathon cual ta 21km.

E Old Mutual Two Oceans Marathon ta wordo jama asina como cu e ruta ta pasa banda di costa di dos oceano cual ta Stille y Atlantische Oceaan. E ta un marathon sumamente bunita cu ta cubri dos sero cu un tremendo bista y haltura di total 1500m.

E marathon aki ta uno internacional caminda cu Aruba a wordo hopi bon representa cu su bandera como tambe esun di Run For Your Heart.

Despues di a train pa lunanan largo, adaptando nan bida personal y nan forma di biba, RFYH por mira bek riba resultadonan positivo. Tur ta bolbe Aruba cu un medaya den nan man. Di e forma aki a grupo aki kier ta e bon ehempel pa bringa obesidad akinan na Aruba.

Resultadonan den ora y minuut pa e 56km: Michel La Haye 5:31, Johnny Cheng 6:13, Hans Ruiter 6:20 y Jurgen van Schaijk 6:22. Pa 21km: Chantell de Palm 2:11, Inge La Haye 2:45 y Susan Arias 3:18.