Sabana Basora contento cu nan caretera nobo

E makinaria di AVP, ta tur caminda rond di Aruba. Diabierna ultimo, AVP a yega Sabana Basora pa bishita ciudadanonan di e bario.

E bario ta confronta e problema di un infrastructura hopi decai y cu pa decadanan largo no a haya atencion. Awe bisiñanan na contento cu e atencion cu e Gobierno di AVP a duna e bario atencion.

For di momento cu pasa e rotonde direccion pa Sabana Basora por mira un diferencia grandi. Un caminda cu totalmente diferente for di loke tabata tin.

Un caminda completamente nobo cu su rand bunita na banda. Y esey cu ainda falta e parti embeyecemento cu bisiñanan ta masha contento cu ne.

Lider di partido Mike Eman a yega Sabana Basora cu candidato di e districto, Desiree Sousa Croes y su team di campaña, cu porcierto a trece un tremendo ambiente. Hopi cas a wordo bishita y tur caminda a wordo ricibi cu un sonrisa y hasta na algun cas di contrapartida cu gentileza a gradici e lider di AVP, Prome Minister di pais Aruba, pa a drecha e caretera y lag’e asina bunita.

Famia Webb tin 60 aña bibando riba e caminda grandi na Sabana Basora, y nan tabata hopi emociona papiando di kico e caminda nobo.

Aunke cu e caminda no ta nobo, pa famia Webb, practicamente e ta un caminda nobo.

Sra. Aura Webb no por a contene su emocion: “Mi ta hopi hopi gradici na Mike Eman y su Gobierno. Ta hopi aña, no solamente habitantenan di e becindario, pero di otro barionan tambe ta uza e caminda aki pa yega Santa Cruz of como conexion pa bay ‘riba. Nos tabatin mester di dje y awo e ta un realidad,” el a bisa cu hopi emocion.

Lider di AVP a bishita basta cas y a keda den e bario te den oranan di anochi, splicando e trabou cu nan a haci y kico mas tin den planning pa Aruba y necesidad pa un Gobierno nobo cu por sigui y termina cu e trabounan cu a hiba Aruba na un siguiente nivel di desaroyo.

Tabatin basta peticion pa lanta bandera y esnan cu pasa den e becindario por mira e resultado di e deseo di ciudadanonan pa pone un bandera na nan cas pa motibo cu nan ta kere den e bon trabou di e Gobierno di AVP.

E siguiente fase di e proyecto t’e caminda di Sabana Basora pa Franse Pas cu ta bay haya un ‘recap’ cu ta bay wordo ehecuta pa DOW.