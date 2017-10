Segun abogado mr. Ronny Wix Gobierno a faya cu introduccion di ley di pesca

Kende t’e Minister cu a firma e ley pa prohibi algun pisca? Gobierno actual, den e caso aki Minister di Medio Ambiente, Mike de Meza ta nenga di a firma un ley di tal indole y ta ser bisa cu prome cu Otmar Oduber a baha y retira, el a firma dicho ley, anto awe tin mayoria di piscador masha rabia.

Preo loke nos no por caba di compronde, dicon un vocero di Gobierno ta sali y bisa ta kico ta kico, y ta laga e piscadornan keda k…k riba nan.

Abogado mr. Ronny Wix, kende ta abogado di Fundacion Hadicurari, pero tambe ta un piscador deportivo y pesey su presencia n’e reunion. El a splica cu tin un landsbesluit riba mesa, cu a bay via Minister sin tin di bay Parlamento. E Minister ta pone e piscanan cu ta prohibit.

Segun mr. Ronny Wix a compronde y por a conclui cu hopi di e piscadornan no ta compronde kico e ley aki ta ensera.

E forma cu nan tabata reacciona ta pasobra nan tabatin falta di informacion of tambe di comprension.

E reaccion tabata cu hopi di e piscadornan aki ta kere cu nan no mag di bay pisca mas. Y esey sigur no t’e caso. Tabatin hopi piscador altera, pasobra den pasado Gobierno a pone un prohibicion caba na tiramento di pisca.

Y atrobe Gobierno a pone e limitacionnan aki, sin consulta cu e piscadornan y e miedo ta, cu si e trend aki a sigui, na final no por haci nada mas.

Mester bisa cu tabatin piscador cu debidamente a compronde e ley aki, pasobra tin algun di e piscanan menciona, cu ta cay bao di proteccion.

Pasobra si no proteha nan,nan lo caba y esey nan no kier tampoco.

Abogado Wix a keda impresiona cu un mucha muher hoben, kende a lanta y a bisa ta dicon Gobierno no a tuma ehempel di Florida, unda p.e. mag di coi kreeft entre tal y tal fecha y mester di tal grandura y no menos. Y bo mester di permiso pa haci esey.

Na Florida e ta regula, pero na Aruba, Gobierno a bisa cu esaki ta prohibit. Loke tambe a hala atencion cu masha piscador tabata masha rabia y a protesta sin merito, sin tin argumento valido y sin base.

P.e. Gobierno kier kita manta, pero na Aruba, e abogado no sa di hende cu ta pisca manta y ta den distingcion.

Conclusion ta, cu esnan cu a bin cu e ley aki faya barbaramente, segun mr.Ronny Wix. Mester a tene cuenta cu opinion di e.o. e piscadornan y esey no a wordo haci.

Mihor pa haci ta, pa habri un dialogo cu e gruponan di interes y bin cu estudionan haci cuanto pisca tin y cuanto pisca tin ta den proceso di distingcion.

CLIFFORD ROSA

Presidente di Fundacion Hadicurari, Clifford Rosa a bisa cu e intencion ta pa dialuna awor entrega e carga di protesta na Minister Mike de Meza, kende ta encarga cu Ministerio di Medio Ambiente y tambe copia na Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers. Pero mirando e reaccion y feed back haya, probablemente e carta aki lo wordo entrega awe ainda.

Lo cumpli cu deseo di mayoria di e piscadornan, y pa wak con Gobierno lo por sigui proteha e piscadornan.

Tin cierto pisca poni riba lista, cu no ta ser pisca na Aruba. Pesey e pregunta, ta kende(nan) te conseheronan di Gobierno cu a dicidi di bin cu e lista aki.

Si tin mihor educacion, Clifford Rosa ta kere cu e piscadornan lo ta mihor prepara pa cualkier accion. Wak con Gobierno mes a caba cu spearfishing y te ainda no a rehabilita e ley aki.

Ora di papia di proteccion, Gobierno mester haci algo pa cu piscamento dor di Venezolanonan cu ta wordo pisca den nos propio awanan teritorial y ta wordo bendi riba mercado di Aruba, unda nan ta haya mihor placa cu na Venezuela mes.