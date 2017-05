Segun Alan Howell: Cu partido POR den Gobierno tur post di Polis di Bario lo ta den funcion bek y como debe ser

“Increibel pero berdad ta cu hopi di e post nan di Polis di Bario ta cera of no ta funcionando como debe ser. Esaki no tin di haber cu e maneho dentro di Cuerpo Policial mes y tampoco debi na e Polisnan di Barionan. Esaki tin di haber cu e maneho di Gobierno.

E Polisnan di Bario kier duna lo maximo pero asina ki no por. Segun Gobierno y Minister di Husticia no tin placa pa mantene e post nan aki. Es decir no tin plaka pa computer, muebles y tampoco pa mantene e oficina”, segun Alan Howell.

“Varios biaha ami, Alan Howell, a hala orea di Gobierno publicamente rib’e tema aki.

Pero lastima niun musca a bula. Si tuma como ehempel e post di Polis di Bario di Mabon, ta casi bira un “chollerhouse” y ta cera y bandona pa añas caba

Habitantenan ta haya esaki un falta di respet. Polis di Bario tin un rol hopi importante den nos Cuerpo y pa cu nos barionan. Un Polis di Bario cu bon contacto cu su bario, por preveni y soluciona masha hopi caso mes. Specialmente den e temporada aki cu atraco ta “on on”, Howell ta splica.

“Tambe e presencia di Polis di Bario ta alivia e patruyanan hopi. E patruyanan lo por cubri otro lugarnan strategico. Alan ta sigura pueblo cu despues di 22 di september 2017, cu partido POR den Gobierno, tur post di Polis di Bario lo ta habri den e prome 100 dianan di gobernacion.

“Together we can make it better”. “The small man for the people and the people for the small man”, Howell ta conclui.