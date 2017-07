Segun Andin Bikker: Lo duna estimulo fiscal pa hisa salario minimo y lo elimina belastingnan inecesario

Partido POR, e Forsa Nobo, kier bay duna estimulo fiscal pa hisa salario minimo y tambe lo kita tur impuesto anticua y inecesario. Un salario minimo ta un “entry level income”, dus eigenlijk un salario cu na momento cu un persona cuminsa traha na un edad hoben, e tin garantia di haya esaki minimo y como salario basico. Pero esaki no kiermen cu un persona mester keda gana e mes un salario minimo aki pa añanan largo.

Di otro banda, awor aki empresanan ta pagando 25% di Winstbelasting “across the board” (dus practicamente tur compania estableci na Aruba). Parlamentario Andin Bikker ta kere cu si doñonan di empresa por demostra na Gobierno y na servicio di impuesto cu den nan payroll nan a duna aumento rib’e salario minimo na nan empleadonan, por stimula esaki dor di baha nan tasa di Winstbelasting na p. e. 23% of 20 %.

E cambio aki ta duna cada comerciante un opcion adicional via un estimulo fiscal pa aumenta e salario minimo p’asina e salario minimo bira di berdad loke e mester ta pa cada ciudadano, esta un salario cu minimo ta cuminsa cu ne y no cu ta keda pega pa tempo largo n’e salario basico ey. Paso mester corda cu e salario minimo actual ta bou di e entrada basico cu un mayor of famia mester pa por hiba un bida digno den e economia actual (“bestaansminimum”), y p’esey e mester por wordo ajusta y hisa unda cu tin espacio.

Tambe Parlamentario Andin Bikker ta di opinion cu mester elimina impuestonan cu ta innecesario y anticua. Un di nan sigur ta impuesto riba herencia (“successiebelasting”). E no ta wak e logica dicon ora un persona cu henter su bida a paga fielmente su Inkomstenbelasting, grondbelasting, erfpachtcanon y tur sorto di otro belasting yega na fayece, diripiente e herederonan mester paga belasting riba loke nan a hereda di e persona den feliz memoria.

Ademas, hopi hende no ta realisa cu na momento cu un persona fayece hopi biaha e herederonan no ta hereda un cuenta yen di fondo na banco, hopi biaha ta hereda p. e. un cas, un auto of un tereno, pues rara bes ta hereda un cuenta bancario cu un saldo amplio pa por paga e debe di Successiebelasting for di dj’e. Pues segun Andin Bikker e belasting aki no ta husto y hopi anticua.

Tambe estudionan a base di e dialogo social a demostra cu e impuesto aki ta anticua y hopi biaha ta costa mas pa mantene y cobra e belasting aki, cu e ta trece na entrada. Pues recomendacionnan a bin for di basta tempo caba pa elimina e belasting aki. E placa cu e ciudadano mester paga na belasting aki lo bay den e economia y eynan ta crea poder di compra adicional.

Pues apart di e reforma fiscal cu POR kier introduci caminda lo rebaha Winstbelasting y Inkomstenbelasting tur caminda cu tin espacio, lo analisa den e reforma fiscal pa elimina belastingnan inecesario y anticua, manera e belasting riba herencia, Andin Bikker ta conclui.