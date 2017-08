Segun Candidato no. 23 AVP, Donny Rasmijn: Habitantenan di Savaneta y Pos Chikito ta hopi agradecido cu Green Corridor!

Aruba y especialmente districtonan pariba di brug tambe a pasa dor di un cambio grandi den infrastructura. Casi 90% di e habitantenan ta traha den area di hotle of na Playa.

Cu e casi 70 mil auto, sin conta e truck- y busnan, nos careteranan, cu ta existi pa decadas, no por sostene e cantidad di trafico cu tin riba nos isla. Un di e motibonan principal cu a dicidi pa inverti den nos infrastructura p’asina duna e automobilista e alivio cu tabata necesario p’asina por trafica su mes di un manera mas eficiente riba nos isla, di acuerdo cu Donny Rasmijn.

Manera a wordo bisa varios biaha caba, proyectonan di Green Corridor y Watty Vos Boulevard, ta proyectonan cu lo yuda e motociclista den hopi aspecto manera:

1. Menos tempo lo wordo tuma pa trafica di cas pa trabou of pa scol;

2. Menos gasolin lo wordo gasta dor di e vehiculo pasobra no ta bay tin fila mas;

3. Menos breakmento y paramento di e auto unda cu bo auto lo mester di menos mantencion;

4. Cu camindanan dobel y solo via, tin menos chens pa hayabo envolvi den un accidente pasobra no tin trafico contrario. Hasta pa autonan Right Hand Driving (RHD) e ta mas safe.

5. Cu menos accidente, e gastonan pa seguro auto lo reduci tambe en general.

6. Stimula mas negoshi pa bin establece pariba di brug pasobra autombilistanan por yega mas lihe;

7. Camindanan cu nunca a wordo traha cu un fundeshi solido a wordo reconstrui completamente p’asina nan por keda bon pa hopi aña y provee cu espacio pa peaton p. e. caminda di Saliña, Sabana Basora y Rooi Koochi;

8. Iluminacion di caya cu lusnan LED, cu ta gasta hopi menos coriente, ta bay mas largo y ta duna mas iluminacion a wordo instala ful rond di Aruba;

9. En general e camindanan a wordo dirigi di un manera cu e posibilidad pa haya un accidente di trafico a wordo reduci;

10. E cambio- y inversionnan aki ta haci transporte publico mas eficiente y mas atractivo pa nos hendenan;

11.Por ultimo pero no menos importante, tur e puntonan menciona ta contribui cu e automobista ta den menos stress ora e ta den trafico.

Ademas di e proyectonan cu ta regarda infrastructura pa trafico, varios cancha deportivo a haya nan atencion debido. Canchanan di mini futbol, batting cage pa baseball, espacionan publico pa por eherce movemento fisico, muraya y luz pa cancha di futbol, etc. a wordo atendi.

Tambe nos mester menciona e proyecto Mutifunctionele Acomodaties, MFA, cu esun di Savaneta ta den termina cu construccion. Un lugar unda cu e habitantenan a participa den specifica kico tabata necesario pa nan tin den nan districto. P. e. oficina di rigistro civil, di belasting y social lo ta ubica den e edificionan aki.

“Personanan di di tercera edad y esunnan cu un limitacion fisico ya no mester bay te Playa pa para den rij henter dia pa finalmente por wordo ayuda”, Rasmijn a bisa.

Cu e MFAnan tur e oficinanan y servicionan aki ta wordo facilita den bo mesun districto cu ta un ayudo di gran balor.

“Aunke cu e proyectonan ta lo beneficia Aruba henter, nos por bisa cu habitantenan di Savaneta y di Pos Chikito ta hopi agaradecido cu e proyecto Green Coridor. Pueblo a pidi, nos a scucha y nos a cumpli!”, Rasmijn ta termina.