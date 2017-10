Segun Chris Romero di partido MEP: Nos meta mester ta pa proteha y enrikese e bida marino di Aruba

For di e ultimo añanan nos ta papiando ariba ‘food security’ pa Aruba.

Kiko esaki ta nifica?

Den caso cu tin un of otro crisis mundial, cu nos no por importa cuminda mas for di exterior, kiko nos lo duna nos pueblo di come?

Actualmente, nos sa cu e nivel di agricultura y di cria di bestia ta hopi limita na Aruba.

E nivel di pesca na Aruba tey, pero nos sa tambe cu esaki no lo ta suficiente p’e mercado local.

P’esey nos ta kere cu ta juist e personanan cu ta dedica nan mes na agricultura, cria y pesca, mester wordo yuda pa asina nan por produci mas pa nos isla.

Ta tristo pa mira con e Gobierno saliente a engaña e piscadornan despues di a priminti di no pasa e ley cu ta prohibi pesca di cierto pisca nan, y ni dos siman di a sinta na mesa ta pas’e toch.

Ta un bon momento pa hunto cu tur piscado y otro stakeholders. sinta na mesa y delinea un maneho duradero y asina evalua, ahusta y si mester, introduci leynan nobo cu lo percura pa un maneho duradero y eficiente pa cu piscamento na Aruba.

For di banda di e piscadornan mes, nos por compronde cu tin hopi interes pa regula cierto tipo di piscamento, pero tambe pa proteha algun especie di pisca.

E especienan di pisca cu kier proteha ta e.o bayena, dolfijn y turtuga.

Piscamento ta algo saludabel pero e tin su costonan.

Y akinan nos ta di opinion cu pa por baha e prijs di pisca nos mester por yega na un acuerdo pa por baha e costo di e piscadornan, y na mes momento regula entrada di piscanan di afor cu ta nifica un competencia inhusto pa nos piscadornan.

Nos meta mester ta pa proteha y enrikese e bida marino di Aruba, y esaki nos lo por logra si tur stakeholders, incluyendo nos piscadornan, ta rib’e mesun linea.

No por ta asina cu bo ta prohibi spear fishing bisando cu nan ta hasi daño n’e coralnan, mientras tin barconan grandi cu ora nan ancra ta hasi mucho mas daño.

Y tampoco por ta asina cu ta prohibi nos piscadornan di pisca cierto especie di piscanan, mientras cu nos sa cu tin piscadornan di otro pais keto bay ta piscando den nos awanan ilegalmente, y nos no por hasi nada contra nan.

Nos ta sigur cu den e proximo Gobierno lo tin pensamentonan nobo y inovativo pa cu e maneho duradero di e Sector Primario. E maneho aki mester tin e vision pa hasi e sector aki un pilar di nos economia, pero teniendo na cuenta cu e area aki ta ancra den nos cultura y tradicion.