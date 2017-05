Segun Dangui Oduber (MEP): MEP lo bin cu un parke di recreo banda di Ex Bushiri Hotel!

Algun siman atras nos a lansa un plan pa desaroya e area di ex Bushiri Hotel y converti esaki den un Boutique Hotel di 5 stea y un hotel di no mas cu 75 camber.

Tin hopi discusion na Aruba cu hopi no kier mira mas desaroyo di hotel.

MEP ta kere den desaroyonan hotelero, pero nos ta kere den desaroyonan unicamente di Boutique hotels y hotelnan chikito, segun Dangui Oduber.

No manera cu ta e caso actualmente cu AVP caminda no solamente nan a duna permiso pa un “aiport hotel” di mas di 150 camber sino a compromte nos pais cu mas cu 1500 camber adicional di hotel.

Nos no ta kere den desaroyonan di hotelnan grandi pasobra e carrying capacity pa hotelnan asina grandi simplemente no t’ey. Nos no tin e infrastructura pa carga mas capacidad di hotelnan di hopi camber, Oduber ta splica.

Banda di Ex Bushiri Hotel tin un area habri entre Bushiri y Tamarijn y aki nan MEP lo bin cu un desaroyo caminda pueblo lo haya un beach completamente drecha cu tur facilidad. Lo cuminsa pa drecha henter e beach p’asina pueblo por haci uzo di e area aki, lo bin cu un parke di recreo pa nos muchanan cu ta haci hopi falta, lo bin un beach soccer court, un beach volley court, un beach tennis court y tambe un beach bar, e Parlamentario ta detaya.

Banda di esaki lo percura pa tin facilidadnan cu pueblo por haci uzo di dj’e. Nos a bisa cu nos partido no solamente ta señala cosnan robes rib’e pais aki, pero tin henter un plan integral con pa saca e pais aki for di e abismo cu AVP a hinka nos pais aden. AVP ta laga atras un pais sin perspectiva, sin futuro pa nos hobennan.

Den 8 aña di tempo no a construi scolnan, no a construi facilidadnan deportivo, no a construi casnan social y un Gobierno asina no merece confiansa mas di pueblo, Oduber ta mustra.

Nos ta garantisa cada votador cu manera cu nos partido drenta Gobierno henter e area di Bushiri lo conoce un desaroyo unico caminda henter e comunidad lo mira e frutonan di esaki, Dangui Oduber a duna di conoce.