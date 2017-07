Segun drs. Robert Anjie: Partido CURPA lo crea un pilar economico nobo di remedi di tera legal desaroya y produci na Aruba

Partido CURPA lo crea un pilar economico nobo di remedi di tera legal desaroya y produci na Aruba cu lo wordo cubri den e pakete di AZV pa su clientenan.

Aruba conoce hopi remedi di tera legal cu antes a wordo uza pa mehora of cura cierto malesanan. Esakinan pa un motibo of otro no a haya e oportunidad di a wordo comercialisa, segun drs. Robert Anjie.

Dor di hinca remedinan di tera legal den e pakete di AZV entrepeneurs por desaroya e mercado aki. Ya caba nos conoce varios remedi di tera caba di aloe y oxyplus cu ta duna resultadonan positivo. Tur esaki lo wordo inclui den e pakete di AZV.

AZV solamente lo cubri remedinan di tera legal produci aki na Aruba y esaki tambe lo stimula e economia. Si e remedenan di tera resulta exitoso pa salud di hende aki na Aruba esakinan lo por wordo exporta pa restu di mundo, Anjie ta splica.

E mercado di remedinan natural rond di mundo ta como 107 biyon di dollar y si Aruba haya un fraccion mes di esaki e lo tin un efecto grandi p’e economia di Aruba.

Hendenan semper ta keda busca solucion pa mehora nan salud y nos ta kere cu e remedenan di tera legal produci na Aruba tin e potencial grandi di mehora un persona su salud.

Cu ayudo di AZV, entrepeneurs y e pueblo nos por logra crea un pilar economico nobo cu lo ta un win win pa tur envolvi, Anjie ta conclui.