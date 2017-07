Segun Eromil Bakmeyer di POR: Nos ta lantando un ‘broken society’, un sociedad kibra

“E fundeshi di cada sociedad ta su hendenan. Pa nos tin un sociedad solido, saludabel den tur aspecto y cu ta funciona debidamente, ta importante pa inverti den nos hendenan, especialmente den nos muchanan”, segun Eromil Bakmeyer.

“Den mi humilde opinion, na Aruba nos ta lantando un ‘broken society’, un sociedad kibra.

Y si nos no tuma pasonan firme pa drecha esaki, e consecuencianan negativo lo ta grandi.

Es mas, ya caba nos por wak y experiencia esaki den nos sociedad. Kico mi kiermen cu un ‘broken society’?”

Segun Bakmeyer, “Nos ta lantando un ‘broken society’, pasobra nos ta criando ‘broken children’. E fundeshi mas principal di nos sociedad ta e generacionnan nobo cu nos ta criando.

Y nos no ta haciendo un bon trabao. Wak cuanto mucha tin cu no ta haya e atencion necesario of adecua di nan mayornan. Cu ta wordo abusa verbalmente, fisicamente y sexualmente.

Cu no ta hayando un educacion solido (ni na cas, ni na scol). Cu no ta haya cuminda saludabel y no ta haci deporte. Cu no ta wordo guia emocionalmente y spiritualmente. Cu no ta experiencia arte y cultura. Cu no ta haya un bon ehempel na cas. Y asina nos por keda menciona.

Tur e cosnan aki ta marca un mucha. Nan ta e factornan cu lo determina su formacion, su caracter y con e ta wak mundo, enfrenta mundo y contribui na nos sociedad en particular.”

“Si nos wak e ultimo dos simannan aki so den noticia nos por a nota headlines manera: “Durante un problema di famia, secreto scur di un mucha muhe a sali na claridad”, “Menor di edad ta hinca homber na Savaneta”, “Plantacion di marihuana den cas a pone cu mucha chikito a bira basta malo”, “Mucha haya su so riba caminda”, “Tres mucha chikito laga nan so den cas”.

E efectonan di cria ‘broken children’ riba nos Sociedad”, Bakmeyer ta splica.

“Muchanan cu ta crece neglisha, sin amor, sin seguridad fisico y emocional, sin un desaroyo saludabel, sin un guia firme, sin traspaso di normanan di etica y moral, sin un educacion di calidad, sin tranquilidad den nan hogar, sin regla y sin structura, ta ‘broken’, kibra.

Nan lo crece y bira hobenan y adultonan cu lo no tin ningin clase di consideracion of compacion cu otro hendenan, pasobra nan mes nunca no a wordo trata bon. Nan lo ta adultonan cu rabia, cu problemanan emocional y mental, sin sentido di responsabilidad of respet pa nan mes, nan famia of pa Sociedad”, Bakmeyer ta remarca.

Con nos ta wak e efectonan caba den nos sociedad?

Segun Bakmeyer, “Ya por wak hopi hobennan cu ta den mal caminda desde un edad jong; nan ta criminalnan chikito, nan no tin respet ni consideracion pa niun hende, ni autoridad.

Nan ta biba riba caya. Nan ta uza droga. Nan ta horta. Tambe nos por wak con e manera cu nos ta comunica cu otro den nos sociedad a bay atras barbaramente. Nos ta insulta otro sin fin riba medionan social, nos no tin respet pa opinion di otro, nos ta uza palabranan malo sin pensa dos biaha con esaki ta refleha riba nos mes. Esaki ta bin di muchanan, di adultonan y di gobernantenan.

Otro ehempel ta e gran cantidad di mucha cu ta experiencia abuso fisico y sexual diariamente y nos no ta hasi nada contra esaki y e muchanan aki ta uit nan mes cu rabia, nan ta bully otro y nan ta cay atras den nan estudio, pa no papia mes di e efectonan a largo plazo cu nan trauma lo trece cu ne pa nan mes y pa con nan lo funciona den nos sociedad. Hopi biaha e victimanan di abuso y negligencia, si nos no yuda nan, lo end up di ta un autor di abuso y crimen nan mes.”

Kico nos por haci?

Bakmeyer ta splica, “Pa reversa e efectonan di un ‘broken society’, nos tur mester cuminsa na tuma responsabilidad personal pa cu nos mes y pa cu otronan, especialmente nos muchanan.

Nos no por laga a trabao di educa y guia nos muchanan na maestronan so of na autoridad.

Nos mes como mayor, amigo di famia, bisiña, lidernan den organisacionnan di mucha y pueblo en general mester yuda educa nos muchanan. Nos ta haci esey en gran parti dor di duna muchanan un bon ehempel pa sigui. Nos tur ta responsabel pa esey y nos por logra esaki si nos bai back na mantene y emplementa nos norma y valornan cu semper nos tabatin na Aruba.”

“Cu bo voto di confiansa mi por cuminsa traha riba campañanan comunitario pa trece cambionan den nos norma y valornan, cual por ta instrumentonan efectivo pa urgi nos Gobierno pa pone e topiconan aki riba nan agenda pa debate, cual lo por trece reformanan moral substancial pa nos comunidad. Ban trece hunto e cambio den nos comunidad, caminda respet mutuo ta na prome lugar. Caminda nos muchanan y nos hende grandinan sa kico por y kico no por y caminda tin consecuencianan ora bo no ta respeta nos normanan. Esakinan ta e base pa un sociedad solido cu por enfrenta cualkier reto. Depositando bo confiansa den mi persona, Eromil Bakmeyer y E Forsa Nobo, mi por garantisabo cu Hunto Nos POR!”, Bakmeyer ta conclui.