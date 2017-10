Segun Evelyn Wever-Croes: Partido AVP a laga un buraco di 195 miyon den presupuesto di nos pais

E combersacionnan cu Informador, mr. Arie Swaen, ta terminando y awo ta prepara p’e siguiente fase, cu ta e formacion di Gobierno nobo.

Lider di MEP, sra Evelyn Wever-Croes ta elabora riba esaki:

“Den 20 aña, esaki t’e prome biaha cu Aruba ta bolbe pasa den un situacion asina aki na unda cu mester forma un Gobierno di coalicion. Y aki e rol di prensa ta hopi importante.

Y mi ta haci un apelacion na prensa pa atende cu esaki na un manera cauteloso, cu prudencia y cu mas transparencia posibel y no troce cosnan cu ta wordo bisa pa no stroba e proceso aki cu pueblo a pidi p’e. E disponibilidad di e tres partidonan t’ey pa forma Gobierno di coalicion cu un base amplio.

Nos a haya un pakete di informacion cu ta documentonan cu a entrega na Informador, cu ta encera documentonan financiero y di fondo di pension entre otro.

Inclui tambe tin un carta di Direktie Financien cu ta mustra e realidad financiero cu nos ta aden.

Ya caba pais Aruba mester tin su presupuesto entrega na Parlamento segun ley di CFT cu Gabinete Mike Eman a bin cu ne. Cual presupuesto 2018 mester a duna un surplus di 0.5 porciento, cu ta ekivalente na 25 miyon florin.

Financien ta splica cu for di e documentonan cu nan ta tin, ta mustra un deficit di 195 miyon florin. Esaki ta un buraco financiero basta grandi den nos presupuesto cu e Gobierno nobo lo hereda. Esaki ta un di e retonan grandi cu tin nos dilanti.

E retonan no ta solamente cu partidonan cu no a traha cu otro den pasado awor mester bay traha hunto. E retonan no ta cu mester bay defini prioridadnan di cada partido cu lo bay traha hunto. Pero e reto di mas grandi ta cu mester atende cu e realidad financiero cu ta hopi mas serio cu loke nos a pensa cu e ta.

Nos tabata na altura cu e presupuesto no a keda entrega na Parlamento. Nos tabata sa cu den ley di CFT cu Gobierno di Mike Eman mes a bin cu ne, ta poni cu e presupuesto mester keda aproba pa Parlamento pa dia 15 di December y cu un surplus di 25 miyon, cu ya tabata dificil caba pa yega, pero nos no tabata sa cu tin un deficit asina grandi.

E reto aki indudablemente ta bay cambia e scenario pero lo no cambia nos disponibilidad, locual nos a informa e Informador tambe.

Sabiendo esaki y cu nos ta conta cu cooperacion di tur departamento pa nos traha riba esaki y riba otro retonan di nos pais, nos ta dispuesto pa move p’e siguiente fase”, sra Evelyn Wever-Croes a culmina.