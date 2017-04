Según Hipólito “Eddy” Ras di POR: Pa tin un comunidad cu un miho enseñansa lo tin cu introduci kwalificatieplicht den e ley di leerplicht

Leerplicht na Aruba ta indica cu un hoben entre 4 pa 16 aña di edad mester acudi na un scol. Momento cu un hoben cumpli 17 aña, e no ta cay bou di regla di leerplicht.

Na e edad aki ta unda cu e hoben por tuma e decision (conhuntamente cu su mayornan) si e ta sigui un scol, según Eddy Ras.

Si tira un bista cua ta e dos factornan cu ta stipula ki ora un hoben ta un drop-out (drop-outs ta hobennan cu no ta bay scol bou di ley stipula) ta:

E edad cu mester cumpli cu ne (na Aruba di 4 pa 16 aña).

E startkwalificatie (diploma / nivel stipula pa ley).

E edad di 16 aña ta un edad cu un hoben lo mester por a termina un scol secundario.

E scolnan secundario cu tin aki na Aruba ta EPB, MAVO y HAVO / VWO.

Den raport di SER “Drop-outs op Aruba” di juli 2016, ta señala cu e startkwalificatie no ta stipula cu un hoben mester tin pa e mercado di trabou.

A base di no tin startkwalificatie, por conclui cu e startkwalificatie ta EPB Arbeidsmarkt.

Pa medio di raport di CBS por mira cu Aruba tin un comunidad di 43,29 % cu tin scol basico of menos como opleiding. 43,29 % cu no ta cumpli cu no tin un scol secundario, Ras ta splica.

Enseñansa ta prepara / forma personanan pa mercado di trabou. Aki ta un punto unda cu sector di trabou tin un tarea den enseñansa aki na Aruba.

Den mes un raport di SER ta bin dilanti: cu pa introduci un startkwalificatie efectivo, departamento di enseñansa y sector di trabou mester traha mas conhuntamente.

Pa medio di traha conhuntamente, sector di trabou tin influencia riba e startkwalificatie.

E parti di e ley cu ta stipula e startkwalificatie cu un hoben mester cumpli cu ne ta yama “kwalificatieplicht”, Ras ta continua bisando.

Pa medio di kwalificatieplicht como Gobierno bo por traha riba un maneho mas efectivo locual cu ta trata leerplicht. Pa medio di reforsa e ley di leerplicht cu kwalificatieplicht, como Gobierno bo ta evita cu un alumno por bira un drop-out y guia e hobennan pa ta miho prepara pa sector di trabou. Esey ta haci cu momento cu un alumno cumpli 17 aña di edad y no ta cumpli cu e startkwalificatie, e hoben ainda tin cu sigui un enseñansa.

Pa locual cu ta ensera e startkwalificatie tambe mester stipula un cierto edad cu e hoben mester keda asisti na un scol. Kwalificatieplicht ta brinda e hoben un miho oportunidad cu e por yega na un miho empleo y sigui desaroya den su futuro trabou, Ras ta conclui.