Segun Minister Bermudez: “Nos ta cada bes mas cerca di un finanza publico sostenibel”

“Mi ta sumamente satisfecho cu nos a haya e confirmacion y conclusion di parti di CAft cu nos presupuesto ta realisabel y cu nos por ehecuta esaki manera cu nos a propone”, asina Minister di Finanza, Angel Bermudez a expresa despues di e ricibi a informacion oficial aki di e colegio di supervision siman pasa.

Despues cu pais Aruba a yega na un deficit record na 2014, debi principalmente na e cantidad di proyecto cu a tuma luga como tambe e inyeccion di capital necesario pa sanea e fondo di pensioen di APFA, Gobierno a logra minimisa e deficit aki na 2% na 2015, un mantencion di 2,1% na 2016 y 0,5% pa e aña aki.

Segun e mandatario di finanza, e ta sigur cu e maneho di e ultimo añanan pa loke ta e entrega di presupuesto y cuentanan anual na tempo como tambe e hecho di a demostra cu por logra esaki e pesar di tanto pesimismo, tabata un factor cu a laga un bon impresion atras cu a crea mas confiansa den e trabounan realisa y a contribui na e aprobacion di e presupuesto di parti CAft.

Minister Bermudez a splica cu semper tabata existi un bon colaboracion cu e colegio di supervision, pues un biaha mas manera cu a keda solicitica, a intercambia tur informacion, tur calculacion, tur e ponencianan y tur e ‘miranan’ cu a keda aplica pa concipia e presupuesto aki.

Pa e mandatario, tur e ehercicio y tareanan di aña pasa tabata un esfuerso grandi, ya cu a logra entrega pa prome biaha den e 30 aña di Status Aparte, e cuenta anual como tambe e presupuesto supletorio y e presupuesto di e aña aki na Parlamento pa wordo trata y aproba.

“Despues cu mi a restructura e presupuesto na 2014 y a presenta e presupuesto di 2015, hopi tabata esunnan cu a bisa cu e no ta realisabel, e no ta sostenibel y e no ta realistico. Nos a demostra esaki y e la keda comproba tambe aña pasa den e cuenta anual di 2015”, e mandatario a splica.

A pesar di ta satisfecho cu e conclusion di colegio CAft, Minister Bermudez ta consciente cu e trabounan no ta cla ainda pues tur esfuerso lo continua pa yega na un presupuesto balansa. E mandatario ta contento cu e colaboracion y aporte di su departamentonan cu logra esaki a pesar di e presion pa produci e resultadonan aki den e ultimo añanan.

“Nos ta rib’e bon caminda, pero e ruta ta largo ainda, nos mester sigui traha pa reduci e debe y asina crea mas espacio pa paga menos interes y aplica manehonan nobo”, asina Minister Bermudez a informa.