Segun Minister Sevinger: Ta normal cu tur compania di construccion tin su propio ekipo pisa

Mota-Engil a gana e bida pa construi Watty Vos Boulevard (WVB) y mescos cu tur compania tin su propio ekipo. Nan ta haci uzo di subcontratistanan grandi y chikito local cu tambe tin ekiponan pisa. Esaki ta algo normal, Minister di Infrastructura Benny Sevinger a bisa den un conferencia e siman aki.

Minister Sevinger a splica cu tanto DOW como Mota-Engil, cu a gana e bid pa WVB, ta haciendo uzo di ekipo di companianan di construccion grandi y chikito, cualnan ta conoci y registra na DOW. EL a pone hopi enfasis rib’e hecho cu por tin companianan di construccion chikito cu ta un eenmanszaak cu tin nan ekiponan pisa, kisas cu dos trahado so, pero cu no ta conoci cerca DOW of Mota-Engil.

“E hendenan aki mester promove nan mes y acerca companianan grandi cu oferta pa haci uzo di nan ekiponan”, el a splica den un conferencia di prensa dialuna.

Tanto den Green Corridor como Watty Vos Blvd e companianan cu a gana e bid a haci uzo di companianan grandi y chikito di Aruba.

“Tin hopi hende contracta p’e proyectonan aki caba y tin hopi mas cu lo bay wordo contracta. Laga nos ta bon cla cu e unico partido y Gobierno cu ta pusha pa proyectonan di infrastructura ta e partido aki (AVP), pa crea trabou pa nos hendenan. Laga nos no lubida esey.

Tin biaha ta lubida esey y ta haya nos contrincantenan para un banda grita, un hipocrecia di marca mayor, pasobra ta vota contra e proyectonan aki y awe nan ta exigi y instiga. Tur hende tin derecho di haya trabou y nos lo percura tambe pa tur hende haya trabou rib’e proyectonan aki.

Ta p’esey nos a bini cu e proyectonan ey”, Sevinger ta splica.

Tur contratista cu Gobierno sa uza, manera ALBO y Wegenbouw, semper tin nan mesun ekiponan of nan ta huurnan. Mescos t’e caso cu un compania manera Mota-Engil.

Despues di e protesta di doñonan di ekipo pisa (companianan chikito), el a bisa, a combersa cu Mota-Engil y nan a bisa di ta dispuesto pa uza ekipo local te asina leu cu ta posibel.

No mester lubida, e mandatario a bisa, cu tur compania di construccion, di chikito te grandi, tin nan mesun ekiponan.

“Tur compania di construccion cu tin nan mesun ekipo ta uza esaki prome cu bay na huur otronan. Pero Mota-Engil ta dispuesto di huur ekipo di otronan, poniendo esun di nan un banda. Basta si e ekipo cu nan mester di dj’e ta den condicion”, segun Sevinger.

Trahadonan si mester ta local, cu excepcion ora cu mester di trahado cu cierto experticio.