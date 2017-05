Segun Parlamentario mr. Juan E. Thijsen (MEP): Minister di Trabou, Minister Presidente y henter fraccion di AVP a faya

Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta sigui di cerca e caso di Minister Paul Croes na unda e Minister ta wordo sospecha di delitonan serio.

Ministerio Publico cu ayudo di instancianan di Aruba y di Reino ta den un proceso penal investigando e caso profundamente na unda Minister Croes a ser declara sospechoso hunto cu varios coordinador.

Sinembargo, segun Parlamentario mr. Thijsen, ta importante kico ta pasa cu Minister Paul Croes durante e proceso aki. Manera ta conoci, Minister Croes a declara su mes non activo y Gobierno di Aruba a bay di acuerdo cu e Minister ta na cas cu pago locual segun nos constitucion no por.

E no ta cu vacacion ni ta malo di salud. E caso aki di Minister Croes lo ta determinante pa casonan den futuro unda un Minister di pais Aruba ta involvi.

E caso di Minister Paul Croes tin acusacionnan hopi serio, esta di corupcion y labamento di placa y ta bira pio pasobra no ta un persona so ta involvi sino ta papia di un grupo di hende, pues akinan ta trata di crimen organisa y no ta descarta cu tin mas Minister involvi.

Tumando e seriedad di e caso Minister Croes mester a retira boluntariamente y tambe Gobierno mester a tuma paso contra Minister Croes. Mike Eman al contrario di e caso di Lainda Westerhof den caso di Minister Croes a scoge pa no a haci nada.

Siguientemente e turno a bin pa Parlamento di Aruba. Segun Constitucion “zijn de Ministers verantwoordelijk aan de Staten”. Akinan tambe varios cos a bay robes.

Presidente di Parlamento no ta yama e reunion pidi mesora. Pio ainda, tanto e Presidente di Parlamento como fraccion di AVP no tabata mira necesidad pa e reunion. Despues ta bin e fayo cu Minister Croes no tabata presente na e reunion publico.

Esaki ta mina e derecho di Estado di nos pais.

Parlamento finalmente tabatin e oportunidad pa coregi e fayo di laga Minister Croes non activo y finalmente fraccion di AVP ta faya votando contra mocion di MEP di desconfiansa contra Minister di Trabou. MEP a basa su mes riba articulo den constitucion “De Minister legt zijn functie neer indien hij het vertrouwen van de Staten niet meer heeft”. Akinan AVP ta scoge pa interes partidista en bes di interes general.

No ta straño si, segun Parlamentario mr. Thijsen, ya cu e mentalidad coruptivo y criminal di AVP ta nan modus operandi. No ta por nada den pasado prensa internacional a papia di e “roversbende” di Henny Eman y awor ta papia di “de bende rond Mike Eman”.

Segun Parlamentario mr. Thijsen, na ningun pais democratico ta existi cu un Minister cu ta sospechoso di delitonan grave ta keda sinta. Despues cu Parlamento di Aruba a faya, palabra awor ta na Hulanda. Integridad ta un tema hopi importante den Reino y Hulanda ta riba Corsou y Sint Maarten pa cu esey y awor Aruba tambe lo tin atencion. Si nos tende Minister Croes retira boluntariamente lo ta pasobra Hulanda ta menasa cu un KB.

Al contrario, si no tende nada di Hulanda ta pasobra Hulanda definitivamente ta scoge pa mantene AVP na mando pa nan por deshaci na Aruba. Hulanda sa cu MEP e tin un negociador fuerte pa interesnan di Aruba.

Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta pidi pueblo pa sigui e acontecimientonan di cerca.