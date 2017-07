Segun Partido MEP: Noord ta desapunta den Mike Eman

Scol HAVO/VWO na Noord ta un necesidad grandi

Den fin di siman lider di MEP, Evelyn Wever-Croes tabata den e bario di Noord hunto cu e coleganan candidatonan di Noord. Un grupo basta grandi di campañador y candidatonan a drenta barionan y mester bisa cu e habitantenan tabata contento di ricibi nan.

“Nos a wordo ricibi cu brasa habri y nos ta sumamente agradecido pa esaki. Ciudadanonan cu kier scucha mas di nos plan, otronan cu kier a duna felicitacion p’e debate di siman pasa, y otronan kier a expresa nan disgusto contra e Gobierno actual.

Un punto cu a resalta ta cu mayornan ta hopi desapunta den Gobierno di Mike Eman, especialmente esnan cu den pasado a vota pa AVP. Un grupo grandi a bira lomba pa partido AVP pasobra AVP a desapunta nan. E unico cos cu tabatin pa Noord, tabata e scol HAVO/VWO, pero ni esey Noord tabata mag di haya.

Gobierno di Mike Eman a uza tur e placa di e scol ey, y a inverti’e den un tram. Habitantenan di Noord ta bon na altura di esaki, y hustamente esaki tin nan molestia. Si e scol a bin na Noord, hopi yiunan di Nortero no mester coy bus pa bay scol leu”, segun Wever-Croes.

“Criminalidad ta un otro tema cu tin hopi hende sumamente preocupa, y especialmente e hecho cu Gobierno no ta haciendo nada. Minister Dowers kier pa bo kere cu NO tin problema, y Minister Mike Eman no ta para Dowers den su manipulacion. Ambos ta mes culpable n’e situacion aki.

Durante nos campaña den fin di siman habitantenan a tuma e oportunidad pa expresa nan desgusto y desapunto cu nos. Danki pa ricibi nos cu brasa habri, y danki pa e sosten”, lider di MEP, Evelyn Wever-Croes a duna di conoci.