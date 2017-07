Segun resultadonan presenta pa Wereld Kanker Onderzoeks Fonds – Alcohol ta aumenta e posibilidad pa haya cancer di pecho

Hasta un glas di alcohol pa dia por aumenta e posibilidad pa haya cancer di pecho. Esaki a bin dilanti den e ultimo resultadonan presenta pa Wereld Kanker Onderzoeks Fonds (WKOF). Apesar cu ningun estilo di bida por garantisa cu bo lo no haya cancer, investigacionnan ta mustra cu 2 di cada 5 caso di cancer di pecho por a wordo preveni dor di no bebe alcohol, haci mas movecion y mantene un peso saludabel.

Resultadonan di un raport recien cu WKOF na Hulanda a publica ta mustra cu tin prueba cientifico fuerte ta indica cu hasta consumo di un (1) glas di alcohol pa dia, manera un glas di biña of cerbez, ta aumenta e risico riba cancer di pecho, tanto prome como despues di menopausa. E raport ta mustra cu movecion fisico tambe por minimalisa e posibilidad pa haya cancer di pecho. Den casonan di cancer di pecho prome cu menopausa drenta, ta trata aki di movecion fisico intenso manera landamento y coremento.

E investigacion a confirma tambe cu sobrepeso y obesitas ta aumenta e posibilidad pa haya cancer di pecho despues di menopausa, cual ta e cancer di pecho cu mas frecuencia cerca muhenan. Sobrepeso y obesitas ta aumenta e posibilidad riba 10 otro tipo di cancer tambe manera e. o. cancer di tripa, cancer di pancreas y cancer di higra.

Pa minimalisa e posibilidad pa haya cancer WKOF ta conseha pa no bebe hopi alcohol of no bebe alcohol mes y tambe ta conseha pa haci hopi movecion fisico y come mas saludabel.

Cancer di pecho t’e forma di cancer cu mas ta wordo diagnostica cerca muhenan na Hulanda. Segun e Nederlandse Kankerregistratie, na aña 2016 so ya como 14 mil muhe a wordo diagnostica cu cancer di pecho y tur aña como 3 mil muhe ta fayece a causa di e cancer aki.

Aki na Aruba cancer di pecho ta aparece tambe den e top 3 di cancer cerca hende muhe.

E resultadonan den e raport di WKOF ta basa riba 119 estudio di diferente pais rond mundo.

A studia como 12 miyon muhe pa yega n’e resultadonan den e raport. Di e 12 miyon muhenan aki 260 mil a wordo diagnostica cu cancer di pecho. E analisis cientifico aki ta esun di mas grandi haci dor di WKOF desde 2010.

Pa mas informacion riba cancer por tuma contacto cu Koningin Wilhelmina Fonds su Centro di informacion na Spinozastraat 9 of bel nos na 5820412.