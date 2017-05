Seleccion Arubano di gymnasia a logra 19 medaya den Caribbean Gymnastics Championship na Barbados

Den fin di siman tras di lomba, un delegacion den deporte di gymnasia a biaha p’e isla di Barbados unda nan a competi n’e 2017 Barbados Gymnastics Invitational.

Mester bisa cu e competencia tabata uno di nivel halto y e competencia tabata super fuerte.

No obstante di e nivel di coompetencia nos atletanan di gymnasia a sa na duna un tremendo presentacion y a responde den bon forma y logra acapara e atencion di e huradonan.

E delegacion di Aruba por mira bek tras di un biahe satisfactorio mirando cu no menos cu 19 medaya a ser conkista pa nos atletanan.

Aruba a competi den dos diferente competencia na Barbados, esta e 2017 Barbados Gymnastics Invitational y e 2017 Caribbean Champions, den tur dos competencia nos atletanan di gymnasia artistica a luci.

E hobencita Sanne van Dam a sobresali p’e delegacion di Aruba logrando no menos cu 10 medaya di cual 4 di plata y 6 di brons.

E otro atletanan cu tambe a logra medaya ta Ashley Provence y Rebecca Spellen. Pa loke t’e resultado all around, mester bisa cu Sanne van Dam ta logra medaya di plata den e Barbados Gymnastics Invitational, mientras e ta ripiti e resultado aki durante di e 2017 Caribbean Champions unda e ta sali na un di dos lugar overall.

Cu e resultadonan obteni a keda conclui cu nos atletanan di gymnasia tin e potencial y nos a demostra esaki caba den pasado den e competencianan na Panama, Trinidad and Tobago y Puerto Rico.

Federacion Gymnastico Arubano ta trahando duro n’e desaroyo y progreso di su atletanan y poco poco ta mira e fruto di e magnifico trabou di tur cu ta contribui n’e exito aki.

Pesey mes tambe Lotto ta felicita e delegacion di Aruba cu e tremendo resultado.