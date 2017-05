Seminario annual “You Inc – Excel Professionally and Beyond”

Rotaract Club of Aruba ta organisando pa di trecer aña consecutivo e seminario “You Inc. – Excel Professionally and Beyond”. E topico e aña aki ta “Be your own hero- How to tap inside your own super power and excel like a super hero”.

E orador invita pa e edicion aki ta sra. Michelle Villalobos; conoci como e “Superstar Accelarator” di Miami, co-fundador di Miami “Women’s success Summit”-, miembro di e prestigioso NSA “National Speakers Association” y presenta den Fortune Magazine.

Michelle Villalobos su programa ta wordo sigui pa 150,000 hende mundialmente.

Michelle su programa tin e meta pa duna tips practico pa siña profesionalnan promove nan mes como lider den nan industria.

Reconoci na aña 2011 como un di e “Miami’s top 20 under 40”, Michelle lo duna tips practico con abo por siña ta bo mesun heroe y asina conta riba bo mesun abilidad interno pa logra bo metanan. Hunto cu nos oradornan local, Michelle, lo enfoca riba e uso di calidad personal y ambicion pa sobresali den e multitud y mercado laboral competitivo di awendia.

You Inc. e aña aki lo ta dia 3 di juni na Hyatt Regency. Registracion lo start 8:00 AM y e seminario lo ta di 8:30 AM pa 1:30 PM. Tickets general ta na balor di un “early bird special” di Afl. 75,-.esaki ta valido te cu 26 di mei 2017.

Tambe nos tin tickets pa studiante na balor di “early bird special” di Afl. 35,- te cu 26 di mei 2017 cu identificacion di studiante valido. Despues e ticketnan ta bai na prijs regular di Afl. 100,- y pa studiante Afl 45,-.

Tickets ya ta na benta y ta obtenibel na tur localidad di Nature’s Discount, CoLab, cerca miembronan di Rotaract Club of Aruba, via: president@rotaractaruba.com of na: 594-8878. Por bishita nos pagina di Facebook Rotaract Club Aruba tambe pa mas informacion.