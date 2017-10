Sentencia a la Rey Solomon…… Inspector ta boet negoshi, pero Corte ta pone nan paga e gasto

WILLEMSTAD – Semper nos a bin ta bisa cu un gran parti di temanan riba cual tin diferencia di opinion entre sea dos ciuidadano of compania, ta bay resultá dilanti mesa bèrdè.

E Hueznan tras di mesa bèrdè ta profesionalnan versá den interpretacion di ley y mayoria biaha cu un dosis di compacion y comprension. No ta tur caso ta casonan mionario.

Por ehempel recientemente tabatin e caso di un empresario kende a sera su negoshi, pero pensando talbes cu e compania no a haci negoshi, el a yena y manda e formulario di belasting lat.

Pa Inspector no ta importá cu si ta un boet di riba 0 florin of 150 florin of 1.5 mion florin e tin cu dicta, pasobra boet ta boet. E cos ey yama “Verzuimboete”

Den e caso aki tabata un hende cu a yena su formulario di Winstbelasting y e resultado tabata ‘nihil’, ‘zilch’, ‘nùl’.

E Winstbelasting tabata riba aña 2013 den cual aña e negoshi no tabata activo y a raya e negoshi for di registro di Camara di Comercio.

A ni asina Inspector no a keda sin kima e boet di 500 florin cu formalmente tabata adecuado y na su lugar.

Ta fo’i 2013 e caso a sosodé pero luna pasá numa Huez a dicta su sentencia Salomonico.

Dia 24 di juli 2015 Inspector a decretá un boet di 500 florin riba aña 2013.

E persona en cuestion a apelá dia 27 di augustus, pero manera tabata di spera, Inspector a tira e apelacion den baki sushi y a mantené e boet. Den e caso aki e ciudadano a paga 150 na gasto di Corte. Dado momento Huez a manda yama e dos partidonan.

A sali na cla cu e ciudadano a lanta e negoshi dia 7 di juni 2012 y a sera e negoshi dia 26 di februari 2013.

Inspector a manda un biyete di Winstbelasting cu e doño mester a yena y entregá 31 di juli 2014.

Aki el a faya, pasobra el a mandé te dia 22 di decèmber 2014, pasobra e no a mira urgencia di manda formulario, pasobra tòg e negoshi a sera y no a haci ganashi.