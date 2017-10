Seramento di caminda en conexion cu proyecto Green Corridor

Departamento di Obra Publico ta informa pueblo di Aruba en general y specialmente tur automobilista cu ta haci uzo di e caminda principal di Oranjestad pa San Nicolas cu diahuebs 5 di october 2017 y diabierna 6 di october 2017, for di 8or di anochi pa 6or di mainta, lo bay sera e caminda principal entre Spiraal Rotonde Aeropuerto p’e rotonde di Mahuma, den ambos direccion.

Motibo ta cu lo bay raspa y asfalta e caminda parti pazuid y tambe ta bay drecha e caminda parti panort cu no a keda bon.

E desviacionnan di caminda ta lo siguiente: Trafico for di Oranjestad direccion San Nicolas, ta wordo desvia via di e spiraal rotonde Airport direccion noord, drenta e caminda pa bay Wayaca (dilanti Infra Gebouw), despues via Wayaca pasa dilanti di Wayaca Falls Mall y yega riba e caminda di Mahuma y sali bek riba e rotonde di Mahuma direccion San Nicolas.

Trafico for di San Nicolas direccion Oranjestad, ta wordo desvia via di e rotonde Mahuma direccion nort, despues via e caminda di santo cu ta yega na Wayaca Falls Mall y pasa via Wayaca, sali dilanti di edificio di DOW, pa rotonde di Sabana Blanco y bek p’e spiraal rotonde Airport direccion Oranjestad.

Seramento y desviacionnan di caminda lo keda indica cu baricada y borchinan di aviso.

Nos ta pidi bo(so) persona comprension y coöperacion p’e trabaonan cu mester tuma lugar y ta pidi disculpa pa cualkier inconveniencia cu por surgi.