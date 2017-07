SETAR ta conseha clientenan pa controla nan dato p ata corecto den Buki di Telefon 2018

SETAR ta recorda tur abonado cu si pa un of otro motibo e number, nomber of adres di e cliente no ta corecto actualmente den buki di 2017, por haci e cambionan necesario prome cu e edicion di 2018 sali publica.

Pa esnan cu ta desea di haci cambio, por haci esaki prome cu dia 12 di augustus 2017.

Ta hopi importante pa sa cu e nomber di e abonado y e number di telefon lo sali publica den buki telefon 2018, manera e ta registra den e data base di SETAR. Pa cambio di nomber of adres, por pasa na cualkier Teleshop.

Viuda of viudonan por haci cambio di nomber gratis na momento di presenta e “acto di fayecimento” (overlijdingsakte). Pa por haci cambio den nomber mester presenta un copia di registro civil (no mas bieu cu 6 luna) y pa negoshinan mester presenta copia di registracion di Camara di Comercio (max 6 luna bieu). Hunto cu e papelnan menciona ta rekeri un identidad valido (paspoort of rijbewijs di Aruba, Antiyas Hulandes, Hulanda of ID valido di Aruba).

Si e abonado ta desea pa nan number di telefon celular tambe aparece of haci un number di telefon “unlisted” den e buki di telefon 2018, SETAR ta pidi pa por fabor haci e aplicacion na tempo.

Pa mas informacion por yama 114, fax e informacion pa nr. 582-1501 na atencion di Janine Gibbs of manda un e-mail na customercare@setar.aw.