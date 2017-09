Si for di despues di eleccion a bira conoci, cu e partidonan no kier traha cu AVP, pakico te awe nan no a firma un acuerdo di disponibilidad pa forma e proximo Gobierno

For di anochi di eleccion, ora cu mas o menos e resultado ta conoci, unda sigur MEP y POR a laga sa cu nan lo no por forma un Gobierno cu AVP, durante fin di siman, nan por a prepara un carta cu un acuerdo, expresando nan disponibilidad pa forma e proximo Gobierno.

Pero pa no laga Gobernador Boekhoudt cuminsa cu su ronda di consulta, y ta laga pa su persona bay nombra un Informador.

Presentando na Gobernador e carta cu e acuerdo di disponibilidad lo a yuda haci su trabao mas liher.

Pero ultimo dianan por tende diferente declaracion y analisando esaki, ta manera e lider di MEP, Evelyn Wever Croes a declara cu e lo no bira un formacion facil. Tin conseheronan di MEP, kendenan no tabata di acuerdo pa sera porta pa AVP asina prematuro, por a sikiera tende nan pa despues bisa cu no por.

Pero awor ya caba, por mira cu MEP lo forma un Gobierno cu POR riba un base masha small.

Si inclui partido RED, e proximo Gobierno lo tin sosten di 12 miembro, pero cu participacion di RED no nifica cu nan ta un garantia pa tin un Gobierno solido. RED no ta representa ningun balor agrega na formacion di un Gobierno nobo.

Y loke ta haciendo esaki mas dificil, ora cu e propio Ricardo Croes, lider di RED a admiti cu te cu dia di awe, e ta un humador di marihuana, a sabiendas cu e ta ilegal, maske cu Ricardo Croes ta insisti cu esaki ta su bida personal.

Pero ningun hende no kier tin un representante den Parlamento, pa mañan ser bisa cu awor den Parlamento di Aruba tambe tin un choller. Y cu Gobierno nobo aki, ta tolera uso di droga. MEP y POR no ta sinti p’esaki, y na no por haci nada contra di esaki. Mas ainda, si RED mester manda su lider como un Minister den proximo Gobierno, MEP y POR lo no por tolera esaki.

Loke ta haci e formacion di proximo Gobierno dificil, ta ora e mesun Ricardo Croes a reacciona si e ta kere cu e lo pasa screening, pa bira Parlamentario. Maske pa bira Parlamentario, te ainda no tin un sistema di screening. Pero Ricardo Croes a rabia y bisa, si e mester paga un screening, anto pakico no ta screen e.o. polis, mas empleado publico, anto el a duna di compronde cu mas di 50% di e empleadonan publico lo no pasa ningun clase di screening.

Un acusacion serio, pasobra e mesun Ricardo Croes ta bisa, cu ningun di nan no ta integro, pasobra nan tambe ta usador di droga (marihuana) mescos cune. No ta keda otro pa MEP y POR so forma e proximo Gobierno, dunando Aruba un Gobierno stabiel pa 4 aña.

Hecho ta cu e declaracion haci pa Ricardo Croes, a surgi e pregunta: Kico haci cu e muchanan cu Polis, dirigentenan di varios skol haci cu un tiki marihuana?