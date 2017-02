Si Gobierno no tin huristanan e ora mester huurnan di afo

Otmar Oduber di plataforma politico POR ta bisa cu ta inaceptabel cu un mucha ta wordo viola y e malechor ta haya 8 luna di castigo of 2 aña di castigo y esey condicional, es decir den 1 aña por ta e persona a sali caba of si no tin cel ta laga e persona bay.

Ademas, ta haya casonan cu ora cu e hendenan aki sali nan ta bolbe comete e acto baho aki.

A cambia ley den Parlamento subiendo e castigo ten a 8 aña y cu un maximo di 16 aña, pero si hueznan y fiscalnan no kier carga nan responsabilidad, anto e ora Parlamento mester percura pa instrumentonan den ley forsanan pa duna e castigonan necesario contra e burduganan aki.

Mester bin cu castigonan minimo, “mi no ta hurista, pero mi ta tata. Tata di un yiu muher y di tres yiu homber y mi ta kere cu nos tur den e sala aki si un dia nan mester mishi cu un yiu di nos e dia ey mi ta kere cu lo practicamente e final di bo propio bida. Nos no mester warda esaki tuma lugar. Leynan mester wordo cambia y leynan lo wordo cambia den e prome 6 luna cu nos ta den Gobierno”, Otmar Oduber a indica.

E ta bisa cu e excusa cu tabatin semper cu Departamento Huridico no tin suficiente personal y tin leynan cu ta dura te hasta 5 aña, no por continua. Lo paga pa hendenan di afo traha rib’e leynan manera tabata e caso di e leynan di All Inclusive, ATA y ANSA.

E leynan aki a wordo traha pa huristanan externo y despues a wordo coordina cu Departamento Huridico unda cu e departamento aki tin e ultimo palabra.