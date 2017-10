Si partido RED forma parti di proximo Gobierno; RED lo bin cu un vakminister

Partido RED no a cambia di opinion, di loke nan a bin ta boga for di un principio di su fundacion, esta partido RED ta kere cu mester por traha cu Minister Experto (vakminister). Maske te ainda e negociacionnan oficialmente no a cuminsa ainda, pero for di awor, por bisa cu si RED forma parti di Gabinete di Evelina Wever Croes, e Minister(nan) cu nan lo haya den proximo Gobierno, lo ta vakminister.

Den pasado, p.e. RED tabatin como un di nan candidatonan pa bira Minister di Finanza, Robert Henriquez, como experto riba tereno financiero.

E biaha aki, no por papia ainda, ki cartera tin pa RED, pasobra negociacion oficialmente no a cuminsa ainda. Ora nan sinta lo tende kico e demas partidonan tin di ofrece, e ora ey, RED lo busca un persona experto pa ocupa e puesto ministerial cu MEP y POR tin di ofrece.