Sint Maarten lo haña yudansa financiero tòg di Union Europeo

WILLEMSTAD – Gobierno y pueblo di Sint Maarten lo haña yudansa financiero di Union Europeo. Comision Europeo a dicidi siman pasa cu Sint Maarten mester haña mesun yudansa cu e parti Frances ta haña, pasobra nan ta Teritorio Ultramar y di e forma ey tin status Europeo.

Union Europeo ta cla pa pone fondo Europeo na disposicion di Sint-Maarten y Saint-Martin (Frances) di acuerdo cu loke Presidente di Comision Europeo, Jean-Claude Juncker, a manda bisa Parlamento Europeo.

Sint Maarten ta autonomo y no tin derecho di haña placa for di Fondo di Solidaridad, pasobra nan no ta miembro di Union Europeo. E parti Frances sí ta toca pa haña fondo.

Juncker a manda bisa Parlamento Europeo cu mester trata ambos parti di e isla igual na momento di duna fondo pa reconstruccion.

Parlamento Europeo a yega di bisa caba cu mester trata ambos banda di e isla igual.