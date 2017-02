STA y New India Assurance a haya otro den otro CAO

Despues di un tempo largo sinta na mesa, sindicato STA y New India Assurance ta yega un bon contracto colectivo. Segun Diego de Cuba, Presidente di e sindicato ta splica, sigur e ta un bon contracto, unda a bolbe cu dunamento di bonus di fin di aña.

Lo tin aumento di salario, si e trahadornan performance bon. E contracto colectivo aki lo bay tin un duracion di 3 aña.

E ta un CAO, bon balansa y cu paz laboral lo sigui reina na New India Assurance manera tabata e caso e ultimo 3 añanan.

Por bisa cu ta ingredientenan cu pa STA ta un plus masha grandi mes, pasobra tur hende sa cu hendenan aki bay cu vakantie, hopi compania na Aruba no tin esey y bonus di fin di aña hopi compania tampoco no tin. Ta dos ingrediente hopi importante pa un contracto colectivo, segun Diego de Cuba.

Kaveri Raghunath, Managing Director di New India Assurance ta splica cu e compania a traha duro pa por a logra un bon CAO p’e trahadornan aunke cu tin su retonan. Sigur e compania ta contento di loke a ser logra pa ambos partido.

Ainda tin hopi auto cu no ta sigura, y den esey, Gobierno mester interveni pa wak pa tur auto ta sigura.

New India ta un compania solido pa mas di 50 aña, cu a ser funda pa abuelo Raghunath y ta bay over di generacion pa generacion.