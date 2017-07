Start di campaña di partido AVP super exitoso – Green Square a habri den presencia di miles di simpatisante berde

Diabierna anochi den un Green Square inmensamente yen a habri campaña di partido den forma oficial. No solamente paden, pero pafo tambe tabatin un cantidad abrumador di simpatisante cu a bin apoya e partido y su candidatonan.

Lider di AVP Mike Eman y su caravana tabata ultimo pa yega bou aplauso di e multitud. E ambiente tabata total. Campaña a cuminsa e lider di partido a bisa bou un manantial di aplauso.

For di cada skina candidatonan a uni pa crea un caravana di simpatisantenan cu tabata coy direccion di Green Square pa su apertura y presentacion di candidatonan y un especial e candidato hoben Marksonn Maduro.

E prome caravananan pa yega tabata di Pos Chikito, Savaneta y San Nicolas y despues di cada districto a cuminsa yega.

For di e momento ey ambiente a start. For di tempran riba e ruta di Linear Park tabatin hendenan sinta den auto of riba nan stoel apoyando e caravananan cu tabata yega, mientras nan tabata gosa di e bon musica.

Pa mas o menos 10’or di anochi tur e candidatonan tabata presente mey-mey di e multitud di simpatisantenan berde.

E anochi aki tabatin animacion musical di entre otro varios DJ conoci na Aruba, di Ataniro, Rincon Boyz y Tsunami cu a pone e multitud move.

Lider di partido Mike Eman a hiba un discurso bisando: “Aruba a mira hopi progreso pa awor bay atras. Pesey Aruba kier sigui padilanti.

Den 2017 e pueblo di Aruba lo dicidi cu e team berde mester sigui cu e trabou y sigura e victoria. E lider a bisa tur loke cu AVP a bin ta haciendo te awor tabata un “warming-up, pasobra “awe e campaña pa 15 asiento ta cuminsa”.

Dia 22 di september e progreso di Aruba ta continua. El a hiba su discurso den presencia di tur e candidatonan nobo y esnan cu ya caba a aparece riba e lista di 2013.

“Nos a bin hunto awe como un manifestacion di e pueblo Arubano cu kier demostra, cu kier duna un señal, cu kier marcha, cu kier lucha pa sigura cu dia 22 di september e progreso di Aruba ta continua,” Eman a bisa e multitud presente cu tabata super entusiasma.

E team victorioso di AVP pa dia 22 di september a celebra apertura di Green Square hunto cu e multitud despues di e discurso oficial di Mike Eman.

Green Square lo t’e sede pa hubentud, unda cu lo bay organisa diferente actividad den e dianan cu ta bin.