Stellaris Casino ta introduci plataforma digital nobo como prome den Caribe!

Stellaris Casino a introduci su plataforma digital nobo, como e prome casino den henter Caribe! Yazira Javois, kende ta “Director of Marketing and Slot Performance” a duna di conoce cu esaki ta un promocion digital hunto cu e programa “Exclusive VIP” cu Jerrino “Bass” Ridderstap tur atardi via Bo Guia FM. Oyentenan lo ricibi un “link”, cu lo hiba bo riba un “landing page” cu lo brinda bo e posibilidad pa “spin”.

E “spin” aki lo duna bo premio garantisa. “Esaki ta pa laga e hendenan sinti cu asina cu bo hunga, bo ta un ganado”, Yazira Javois a duna di conoce.

Esaki ta un promocion unico cu Stellaris Casino a hinca den otro pa publico experencia un “spin” den su telefon y e ta download su mesun premio cu e ta gana riba su celular. E persona ta presenta bek na Stellaris Casino cu esaki pa reclama su premio.

Si e dia ey, e hunga y e perde, e ta bin e siguiente dia y e ta haya e placa cu el a inverti bek, asina e representante di Stellaris Casino a indica.

E campaña aki a start riba diaranson ultimo. Te cu awo tin basta reaccion. Tin clientenan jong cu ta gusta e parti digital y p’esey Stellaris Casino kier involucra tur hende den esaki y duna tur hende un chens di participa. Meta ta pa tur hende gana y esaki ta solamente posibel cu Stellaris Casino, Yazira Javois a remarca.

Jerrino “Bass” Ridderstap a invita comunidad pa sintonisa su programa di dialuna pa diabierna di 2:00pm pa 5:00pm via 88.9 Bo Guia FM. Bo ta subi riba pagina di Facebook di Jerrino Ridderstap, click rib’e link, bo ta “spin y win” hunto cu Stellaris Casino.

“Gana so bo tin di gana. No tin nada di perde. Wak pa bo ta on”, el a expresa.