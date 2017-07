Stem Advies di Mireille Sint Jago

“E no ta nada nobo si mi bisa cu nos democracia ta na peliger. Ya caba nos a wak cu partido POR a wordo lansa pa Otmar por keda na poder. PDR a wordo elimina, cual tabata e miho opcion p’e votadornan cu kier a bandona AVP, pero no kier vota pa MEP ni POR of e otro partidonan politico. Si en berdad tin mas partidonan chikito cu a wordo lansa pa por yuda cierto famianan keda na poder, nos lo haya sa despues di eleccion”, Mireille Sint Jago ta splica.

“Cu dies partido politico riba lista e lo trece cu n’e cu cierto gruponan lo haya beneficionan cu otro gruponan lo no haya. Union ta haci forsa!! Si e tawata posibel ainda p’e eleccion aki, lo mi a busca sosten di tur e mayornan, maestronan, hobennan, profesionalnan, nos grandinan irespecto unda nan a nace, pa hunto lansa un partido cu lo trata pa trece igualdad bek na Aruba pa un y tur. Pero lamentablemente, ni con duro bo traha, si bo ta preto riba lista di MEP, bo no tin ni un chens pa ta riba lista of nan ta busca tur sorto di manera pa boycotia bo campaña, pasobra realmente nan NO ta gusta hende di color, nan NO ta gusta Latinonan y nan NO kier wak ningun dine gruponan aki den Parlamento of den cualkier posicion di poder! Ta bo voto SO nan kier”, Sint Jago ta mustra.

“Mi digno pueblo di Aruba, ban laga nos voto conta y crea un arena politico nobo! Eleccion 2017 ta pa representacion den Parlamento! Scoge p’e persona cu por defende bo interesnan y e interesnan di henter pueblo na un manera capacita, integro, husto, recto.

Pais Aruba mester di hendenan nobo pa representa y goberna e pais aki. Hende cu no solamente ta busca poder, pero cu tin vision, principionan, idealnan y lo traha duro. Hende di color, immigrantenan, personanan di e gruponan di LGBT, nos grandinan, esnan den sector priva y tur tur tur nos muchanan tambe merece di haya un hendenan den Parlamento pa defende e Interes di henter pueblo. Pueblo di Aruba, vota consciente, pa mi esey ta keda primordial, sea mi ta riba lista di un partido SI of NO”, Sint Jago ta sigui splica.

“Awe, un dia despues di mi retiro for di e partido MEP, mi a ricibi varios invitacion pa conversa na radio cu lidernan di otro partidonan. Anuncionan den social media cu mi a subi lista di POR ta puro speculacion y no tin ningun base. Cualkier lista mi subi, si mi subi uno p’e eleccion aki ainda, lo mester ta un partido cu ta lucha pa igualdad y bienestar di henter pueblo di Aruba.

Cu tin principionan y kier pa ami yuda nan cu e lucha pa salba pais Aruba na e miho manera posibel”, Sint Jago ta termina.