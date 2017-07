Summer Camp di YMCA tabata exitoso

YMCA Aruba ta un organisacion non profit cu un mision pa enfoca rib’e bienestar Spritual, Intelectual y fisico di nos hobennan. Un enfoke holistico pa cu e desaroyo di nos hobennan, cu ta simbolisa pe famoso triangulo di YMCA, cual ta representa Body, Mind and Spirit.

YMCA Aruba ta enfoca durante su programanan rib’e desaroyo personal di cada persona traves di cinco diferente balor cual ta Caring, Honesty, Respect, Responsibilty, y Faith.

Durante e periodo di Summer Camp, esaki no ta un excepcion.

Manera ta custumber, YMCA Aruba ta tene su famoso Summer Camp pa Kids y su famoso Summer Camp pa Youth durante e periodo vacacional.

Durante e cuater simannan aki YMCA Aruba ta ofrece un programa varia cu diferente actividad den cual nos muchanan y hobennan ta ricibi mas conocemento y experiencia riba diferente area.

YMCA su staf y boluntario no ta enfoca solamente riba un siman placentero p’e hobennan, sino tambe ta yuda nan cu nan desaroyo personal.

E prome dos simannan di Summer Camp ta tras di lomba y por bisa cu nan tabata un exito total! Durante e dos siman aki e mucha- y hobennan cu a participa den e Summer Camp a cera conoci cu e cultura Chines y Africano.

Ambos e grupo di Kids y di Teens a participa den un workshop den cual Jenny Hua a siña nan mas tocante e vocabulario, gramatica y Caligrafia Chines. Ambos grupo a ricibi tambe un Drumming workshop duna pe artista local Mo Mohamed, y un workshop tocante baile Africano duna pa Taiisha Alleyene di Royal Dreams Foundation.

E grupo di Youth a ricibi e. o. e oportunidad pa participa den e actividad di Clearbottom Kayaking y Z underwaterviews Aruba a haci esaki posibel, como tambe e oportunidad pa pasa un momento ameno na Splash Park Aruba.

Durante cada un actividad e staf y boluntarionan di YMCA Aruba ta enfoca rib’e desaroyo personal y social di e muchanan y hobennan, y ta ofrece nan guia specifico p’asina nan por crece y ta un lider den nos comunidad. YMCA kier a gradici Jean Paul Lacle, kende boluntariamente a tuma tur su tempo pa yuda cu e potretnan.

Den e siman di 31 di juli pa 4 di augustus 2017, YMCA lo tin su ultimo siman di Summer Camp pa cu aña 2017. Personanan cu ta interesa pa inscribi nan yiu, of un familiar, of cu ta desea di traha como boluntario, por pasa libremente na nos oficina situa na Calabasstraat 1, of na Pastoor Hendrikstraat 55.

Pa mas informacion por yama libremente na YMCA Dakota na 5823072 of YMCA San Nicolas na 5845303.